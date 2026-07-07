El Gobierno cuela 125 jueces sin oposición en plena ofensiva judicial contra la corrupción sanchista

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que se incorporarán a la planta judicial 125 jueces sin realizar la oposición, es decir, a través del cuarto turno, el procedimiento reservado para juristas de reconocido prestigio. Esta decisión coincide en el tiempo con la ofensiva judicial contra la corrupción que rodea al Ejecutivo socialista.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros la creación de 500 plazas de jueces y otras 200 de fiscales.

El político socialista ha asegurado que se trata de un «paso trascendental» para lo que autodenominan «la mayor transformación de la Justicia en décadas». «Nunca se habían creado 700 plazas en un solo año», ha asegurado el ministro.

De los puestos para jueces, 96 plazas se corresponden con órganos colegiados, mientras que siete de ellas serán para el Tribunal Supremo, de modo que tres serán para la Sala Primera de lo Civil, dos para la Segunda de lo Penal y otras dos para la Sala de lo Social. «Creamos 368 plazas en tribunales de instancia», ha añadido el dirigente socialista.

La planta judicial, 8,5% mayor

Bolaños se ha jactado de este crecimiento de plazas para jueces y magistrados. «Ampliamos la planta judicial de una tacada y en un año un 8,5%», ha indicado, para detallar que es la primera vez que se ha incrementado tanto en un solo ejercicio.

«En los últimos 15 años no se habían creado 100 plazas» en un sólo año. «Nunca ningún gobierno de la democracia había dotado de medios materiales», ha apostillado el político del PSOE.

Bolaños, posteriormente, se ha vanagloriado de haber logrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «cumpla lo que dice la ley». Es decir, que el 25% de las plazas sea para el procedimiento conocido como el cuarto turno. Por tanto, de las nuevas plazas de jueces, a 375 se accederá por oposición y a 125 por el cuarto turno.

El Gobierno cumple así con su compromiso, anunciado tras reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), mediante el cual Pedro Sánchez pretendía aumentar el número de jueces y fiscales afines. Y es que el Ejecutivo instó a cumplir la exigencia legal que prevé la ley desde 1985 de que el 25% de los nuevos jueces lleguen al puesto por esta vía y no por oposición.

Bolaños ha asegurado que la ampliación va a tener «dos efectos». Por un lado, cumple con la petición del CGPJ de que se haga «de manera paulatina». «Con 500 nuevos jueces y magistrados, vamos a tener resoluciones en plazos más breves y con una carga de trabajo más razonable», aclara el ministro, y concluye: «Estamos en disposición de decir que se conseguirá».