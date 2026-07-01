Bolaños asfixia a juzgados valencianos: deniega 18 de los 30 refuerzos que respaldaba el CGPJ

Nuevo agravio del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las 30 medidas de refuerzo que contaban con informe favorable de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habían sido solicitadas para la Comunidad Valenciana y que en su mayor parte eran prórrogas de medidas anteriores en vigor.

Así, ha sido denegada la prórroga de las nueve comisiones de servicios con que contaban los conocidos como juzgados de cláusulas suelo. En concreto, una en Castellón, cuatro en Valencia y otras cuatro en Alicante. También se han visto afectados los tribunales de instancia de Benidorm y Quart de Poblet y las audiencias provinciales de Valencia y Alicante.

La reacción por parte de la Comisión Permanente de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha sido inmediata. Así, la citada Sala ha dictado un acuerdo en el que expresa su preocupación ante lo que califica de «negativas consecuencias» y perjuicios que generará la denegación de la mencionada autorización económica por parte del Ministerio. Además, ha solicitado al CGPJ que inste al Ministerio a reconsiderar su decisión, según ha expresado el TSJCV en un comunicado.

Además, ha destacado las «negativas consecuencias» que tendrá la denegación de los refuerzos antes citados. Tanto para los órganos afectados como para «el servicio público que se presta a los ciudadanos».

Al TSJCV se ha sumado la Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana, que dirige Nuria Martínez y que también este miércoles ha reclamado al Ministerio de Justicia que mantenga los refuerzos judiciales en la Comunidad Valenciana. «La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico», ha expresado Nuria Martínez.

La consellera ha hecho público que el Gobierno valenciano comparte «plenamente» la preocupación del TSJCV y ha considerado «imprescindible» que el Ministerio reconsidere su decisión «para evitar un aumento en los tiempos de respuesta y un mayor colapso en los órganos judiciales, que ya trabajan con una elevada carga de asuntos».

Nuria Martínez ha recordado al Gobierno que la Generalitat Valenciana «trabaja en su día a día para garantizar la correcta prestación de la Administración de Justicia y se esfuerza para mejorarla a pesar de la situación de infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana».