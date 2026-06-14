Hoy se prevé un día poco nuboso en toda la provincia, aunque algunas nubes altas y tormentas aisladas podrían aparecer en el interior, con chubascos dispersos y riesgo de granizo, especialmente en Araba. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en el interior de Bizkaia, mientras que las máximas se mantienen estables o con ligero descenso. Viento suave en el interior y de componente este en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: ambiente cálido con posibles chubascos dispersos

A medida que el día se despliega en Bilbao, el cielo se muestra con un leve velo de nubes que tienden a despejarse lentamente, dejando entrever el sol que comenzará su viaje alrededor de las 6:31 de la mañana. Las temperaturas matinales rondarán los 20 grados, brindando un inicio suave y agradable, aunque la sensación térmica podría bajar hasta los 17 en momentos de viento, que soplará de manera moderada a 10 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Con un ambiente que se mantendrá cómodo mientras avanza el día, no se vislumbran lluvias significativas, ofreciendo un respiro a los que anhelan disfrutar de actividades al exterior.

Ya por la tarde, el ambiente seguirá agradable, con termómetros que alcanzarán los 32 grados, dejando una sensación de calor más intensa. La humedad se mantendrá más baja en comparación con la mañana, aunque seguirá un poco presente. Hacia la tarde-noche, hay cierta posibilidad de chubascos dispersos, pero la lluvia no debería ser una preocupación seria. El sol se despedirá en su ocaso a las 21:52, culminando un día donde se alternarán momentos de calor y frescura, permitiendo disfrutar de la luz del sol que dibuja sombras alargadas en el crepúsculo.

Cielos nublados y posible lluvia en Baracaldo

Los cielos de Baracaldo se preparan para un día movido, con un viento que promete cambiar la atmósfera y refrescar las aceras de la localidad. A medida que el sol asoma, una ligera brisa ya advierte de la inestabilidad que se avecina; las nubes se acumulan y la temperatura comienza a descender, lo que anticipa una jornada llena de sorpresas.

Por la mañana, el cielo se mantiene nublado, con temperaturas alrededor de 19°C y una sensación térmica similar. Sin embargo, por la tarde, se incrementa el riesgo de lluvia, alcanzando hasta un 10% de probabilidad, en un día donde los vientos soplarán con fuerza de hasta 35 km/h, haciendo que la humedad llegue a niveles notables del 75%. Es recomendable salir con paraguas en mano, ya que el tiempo podrá dar un giro inesperado.

Guecho:

Jornada tranquila y agradable al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado que promete ser agradable. Con temperaturas mínimas de 18°C, la sensación térmica se mantendrá similar, ofreciendo un inicio de jornada fresco. A medida que avancen las horas, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 25°C por la tarde, cuando el cielo se tornará parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia es baja, con solo un 10% en la tarde-noche, lo que sugiere que no tendremos precipitaciones significativas. Sin embargo, el viento soplará con una media de 10 km/h y las ráfagas podrán alcanzar los 8 km/h, por lo que es recomendable estar atentos.

Durante el día, la humedad variará entre un 40% y un 80%, creando un ambiente que podría sentirse algo pesado en ciertos momentos. La salida del sol será a las 06:31 y se esconderá a las 21:53, brindando cerca de 15 horas de luz. En resumen, disfrutaremos de una jornada tranquila y fresca, ideal para aprovechar al aire libre antes de que caiga la noche.

Santurce: cielos nublados y día cálido

El tiempo en Santurce se presenta estable, con algunas nubes que no afectarán la calidez del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 27 grados y aunque hay una leve probabilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será suave y no se anticipan cambios drásticos.

Es un día ideal para pasear por el vecindario o disfrutar de actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a disfrutar de un café en la plaza o simplemente a dar un paseo relajante.

Cielos despejados con posible lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos generalmente despejados, ofreciendo un ambiente cálido con temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se mantiene favorable, alcanzando una máxima de 32 grados por la tarde, aunque existe una leve probabilidad de lluvia en la tarde-noche. Es recomendable vestir ropa ligera y llevar consigo un paraguas, por si acaso el tiempo decide sorprendernos en las últimas horas del día.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET