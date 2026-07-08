Portadas de revistas: de la boda de Nieves Álvarez en París al desorbitado precio de la nueva casa de Julia Janeiro

Segundo miércoles de revistas del mes de julio y, en esta ocasión, las bodas han sido las protagonistas indiscutibles de las nuevas portadas. ¡Hola! ha sacado a la luz, en primicia, las fotografías de la íntima ceremonia que han celebrado Nieves Álvarez y Bill Saad en París. Según la publicación, se han dado el «sí, quiero» siguiendo el rito ortodoxo y han estado rodeados de sus familiares y amigos más allegados. Además, también han desvelado cómo serán las vacaciones de la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes podrán disfrutar de planes de amigas y familia después de muchos meses separadas por sus respectivas formaciones.

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En el caso de la revista Semana, se han centrado en enumerar todos los detalles de la emotiva boda de Suso y Marieta. Desde las lágrimas de los recién casados hasta la larga lista de invitados y los vestidos que lució la novia. Pero no solo eso, y es que más allá del enlace matrimonial, el medio también ha anunciado en exclusiva el precio que se habría gastado Julia Janeiro para adquirir su primera vivienda, el cual asciende, nada más y nada menos, que hasta los 635.000€.

Al mismo tiempo, también han mostrado algunas fotografías de Eva González inaugurando el verano y disfrutando de su primer baño en la playa, donde ha presumido de una espectacular y cuidada figura.

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Diez Minutos ha llegado al quiosco con unas fotografías en exclusiva de Nuria Roca y Juan del Val, en bañador, disfrutando de su primer verano en Candeleda, el municipio de Ávila donde tienen una nueva casa. Además, sus lectores también podrán ver las fotografías de Eva González en la playa durante unos días de descanso, acompañada por su hijo Cayetano, así como también han sacado a la luz las primeras imágenes de Nuria Fergó con Claudio, el productor de cine y televisión que le ha devuelto la ilusión en el amor.

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Por último, Lecturas ha querido centrarse en uno de los enlaces matrimoniales más esperados de la temporada: el de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja se dio el «sí, quiero» en el Madison Square Garden, en Nueva York, un escenario poco habitual para este tipo de celebraciones que, para la ocasión, fue transformado en un exclusivo salón de eventos completamente blindado frente a la curiosidad de los medios y de los miles de seguidores de la pareja.

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Por otro lado, la revista también ha comentado los rostros conocidos que están disfrutando del Mundial 2026 desde las gradas y que, sin duda, se están convirtiendo en las otras estrellas del campeonato, entre las que destacan Rosalía y Penélope Cruz. Además, han analizado la carrera de Madonna, quien a sus 67 años se ha convertido en la reina de las pistas de baile y en la mujer que desafía al tiempo.