De Rosalía a Javier Bardem y Penélope Cruz: los VIP que apoyan a España desde la grada

La Selección Española sigue avanzando con paso firme en el Mundial de Fútbol 2026. Tras enfrentarse a Austria en los dieciseisavos de final, La Roja logró imponerse y sellar su pase a octavos. Un triunfo que, como no podía ser de otra manera, desató la euforia entre los aficionados españoles. Incluidos los numerosos rostros conocidos que no dudaron en desplazarse hasta el SoFi Stadium de Inglewood en Los Ángeles (donde tuvo lugar el partido mencionado) para animar al equipo desde las gradas, como Javier Bardem y Penélope Cruz.

El matrimonio de actores vive a caballo entre Estados Unidos y España y, sacando a relucir su faceta más cheerleader, no dudó en asistir a la cita deportiva. Las cámaras les captaron intentando pasar desapercibidos, con un estilo informal y unas gorras que, tal vez, escogieron para no ser reconocidos. Sin embargo, no fue posible y, al ser enfocados por la cámara del estadio, no dudaron en saludar a la afición, visiblemente nerviosos e impacientes por el resultado del equipo de su país natal. Mientras la intérprete de Volver optó por una camiseta roja con el escudo, su marido eligió una en tono marrón sin ningún tipo de estampado.

Rosalía fue otra de las celebridades que estuvo en el estadio animando a España. La cantante se encuentra en plena gira americana con su tour LUX y, a pesar de su ajetreada agenda, ha podido sacar un hueco para animar a La Roja. Para la ocasión, siguió los pasos de Penélope y se enfundó con la camiseta oficial de la selección y la bufanda de la misma, la cual, a ratos, tal vez por los nervios del partido, se la ponía en la cabeza.

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Al final del encuentro, la apodada cariñosamente como Pe, Bardem y Rosalía celebraron la victoria de España bailando al ritmo de Superestrella. Una escena que, como era de esperar, no ha tardado en dar la vuelta a la red, generando todo tipo de reacciones al respecto. Además, la actriz también publicó en sus redes sociales una fotografía con la catalana que dejó entrever la buena relación que existe entre ellas.

Rosalía junto a Penelope Cruz celebrando el pase de España a Octavos a ritmo de «Superestrella» de Aitana. pic.twitter.com/ZhU1AJ01md — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 2, 2026

A los mencionados se sumaron algunas de las grandes figuras del fútbol, como Alexia Putellas, campeona del mundo y doble Balón de Oro, Carles Puyol y David Villa, jugadores del equipo que conquistó el Mundial de 2010, así como Fernando Hierro y Míchel Salgado. De talla internacional, estuvieron otros VIPs de diferentes ámbitos como el cineasta Ridley Scott, responsable de películas como Gladiator o Blade Runner, y el actor Timothée Chalamet.