Mundial 2026: España-Austria

Rosalía aparece en el España – Austria junto a Infantino y las redes se llenan de comentarios por su atuendo

La artista catalana animó a España en Los Ángeles

Javier Bardem rechaza ponerse la camiseta de España en el partido contra Austria cuando sí lució la del PSG

Rosalía
Rosalía junto a Infantino y Louzán.
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Rosalía apareció en el SoFi Stadium de Los Ángeles animando a España en su partido ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 junto a Infantino y Rafael Louzán. Luego estuvo viendo el partido junto a Penélope Cruz. La artista catalana apoyó a la selección española en la victoria que le da el pase a octavos de final gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

Rosalía se emocionó en la grada cuando España marcaba sus goles ante Austria y en la megafonía sonaba una de sus canciones: Despechá. La cantante española estaba en todos lados. En las gradas y en el campo.

Rosalía fue una de las grandes personalidades que animó a España en Los Ángeles durante su victoria ante Austria. Javier Bardem, Penélope Cruz, Alexia Putellas, Carles Puyol o Fernando Hierro también estuvieron presentes en la grada.

Lo que más llamó la atención fue el look de Rosalía en Los Ángeles con una camiseta blanca de la selección española del año 1994 con una bufanda española puesta en la cabeza. Sin duda fue el outfit más original de toda la grada española.

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