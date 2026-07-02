Rosalía apareció en el SoFi Stadium de Los Ángeles animando a España en su partido ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 junto a Infantino y Rafael Louzán. Luego estuvo viendo el partido junto a Penélope Cruz. La artista catalana apoyó a la selección española en la victoria que le da el pase a octavos de final gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro.

Rosalía se emocionó en la grada cuando España marcaba sus goles ante Austria y en la megafonía sonaba una de sus canciones: Despechá. La cantante española estaba en todos lados. En las gradas y en el campo.

🎬 🇪🇸💃 Esto es 𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 y 𝗖𝗼𝗻 𝗔𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 a los 1/8 del Mundial. 📸 Grandes ⭐️ internacionales españolas como 𝗣𝗲𝗻𝗲́𝗹𝗼𝗽𝗲 𝗖𝗿𝘂𝘇, 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗮𝗿𝗱𝗲𝗺 o 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗹𝗶́𝗮 apoyan a la @SEFutbol en Los Ángeles.#VamosEspaña📷 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wxAs7Z8j2e — RFEF (@rfef) July 2, 2026

Rosalía fue una de las grandes personalidades que animó a España en Los Ángeles durante su victoria ante Austria. Javier Bardem, Penélope Cruz, Alexia Putellas, Carles Puyol o Fernando Hierro también estuvieron presentes en la grada.

Lo que más llamó la atención fue el look de Rosalía en Los Ángeles con una camiseta blanca de la selección española del año 1994 con una bufanda española puesta en la cabeza. Sin duda fue el outfit más original de toda la grada española.