El neceser de verano perfecto: los productos imprescindibles para conseguir buena cara en cualquier plan improvisado

El verano siempre da pie a pequeñas escapadas, planes de última hora o días que terminan como menos te lo esperas. Y eso hace que siempre sea necesario tener un truco bajo la manga o, más bien, dentro del neceser. Para evitar que un plan inesperado te sorprenda sin estar preparada, te proponemos unos productos y pasos que siempre debes tener en el radar y dentro del neceser, bien sea en el día a día o en el neceser de viaje. Todo porque gracias a ellos vas a conseguir tener un efecto de buena cara independientemente de si el plan se complica o se improvisa.

‘Kits power dúo’, de Skeyndor

Lo que le pedimos a la cosmética del neceser es una mezcla entre ergonomía y cuidado. Por eso el nuevo formato que propone Skeyndor se ha ganado un hueco en nuestra bolsita de viaje. Dispones de tres rutinas con dos productos complementarios para cuidar tu piel día y noche. Pero lo más cómodo es el innovador envase de formato dual de 15 ml que te permite tener un producto dos en uno para viajar con el producto justo y el espacio necesario.

‘Transparent Stick SPF 50+’, de Cantabria Labs

El protector solar nunca puede faltar y, si encima es de larga duración, transparente y en stick… mejor. Por eso la opción de Cantabria Labs Heliocare Transparent Stick SPF 50+ de la gama Sport se ha convertido en el mejor aliado para los días largos de playa. Sobre todo porque no tiene color, no tiene riesgo de que quede a lamparones por las prisas del baño y encima durará una vez hayas salido del agua porque es resistente al agua y al sudor. Este mismo puedes utilizarlo para la raya del pelo o, en su defecto, la opción en polvo, ya que deja menos residuos.

‘Bronz Impulse’, de Institut Esthederm

Para proteger y potenciar el bronceado, Bronz Impulse, de Institut Esthederm, es el producto que debe acompañarte siempre a la playa. Se presenta en formato bruma, lo que hace que sea fácil de aplicar. Ten en cuenta que este producto no tiene filtro solar y, por tanto, debe combinarse con un fotoprotector para no poner en peligro tu piel. Utilízala antes de la exposición solar, por la mañana y por la noche para preparar la piel, y puedes reaplicarla durante la exposición.

‘Easy & Fresh SPF50’, de Germaine de Capuccini

También en formato bruma, la protección solar de Easy & Fresh de Germaine de Capuccini cuida de la piel a la vez que protege de los rayos UVA, UVB, luz azul (HEVL) e infrarrojos (IR). Posee un filtro de protección de 50 para que la reaplicación pueda aguantar más en el tiempo y, además, es resistente al agua y está elaborada con productos que no dañan los océanos, de manera que cuida de tu piel y del entorno.

‘Spray protector capilar’, de Babaria

Uno de los mayores olvidados de la protección solar es el cabello, y a final de verano siempre lamentamos las consecuencias de no haberle prestado la atención necesaria. Como no queremos otro septiembre con el síndrome del pelo estropajo, este año te recomendamos echar al neceser un fotoprotector para cabello. De los que hemos probado, uno de los más asequibles y que mejor resultado nos ha dado es el spray protector capilar de Babaria. Tiene filtro solar y además está enriquecido con aloe vera para proteger a la par que nutrir el cabello. El combo perfecto para no lamentar sequedades en invierno.

‘Tratamiento para Labios con SPF50’, de Skin Generics

Para proteger y dar brillo a los labios, este labial en formato aceite es una gran opción que agradecerás llevar siempre contigo. Primero, porque su filtro protege los labios de la radiación del sol, pero es que también proporciona un brillo y un cuidado excepcionales, gracias a que esta fórmula está enriquecida con manteca de karité, aceite de ricino y ceras vegetales. Y todo ello sin dejar una textura pegajosa.

‘Dream Coat – Supernatural Spray Antifrizz’, de Color WOW

La vida que cobra el cabello en lugares de costa es algo incontrolable, pero por lo menos se puede dar cierta forma con el spray antrifrizz de Color WOW. La clave es hacerlo justo después del lavado, con el pelo húmedo, y secar después el cabello para que se active su fórmula. Así durará hasta tres lavados con el efecto antifrizz.