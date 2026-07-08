BMW presenta un coche que carga casi 400 km de autonomía en 10 minutos para competir con la tecnología ultrarrápida china

BMW responde al desafío chino y rompe la principal barrera del coche eléctrico al lograr cargar 372 kilómetros de autonomía en 10 minutos gracias a su tecnología de 400 kW. Un hito que el fabricante alemán consigue con el lanzamiento del nuevo BMW iX3, el primer modelo de la plataforma Neue Klasse, que incorpora una nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios, una sexta generación de baterías eDrive y una plataforma diseñada para mejorar la eficiencia, la autonomía y la experiencia digital.

Así lo ha señalado la compañía, en conversaciones con este diario, en un encuentro con medios para conocer los detalles sobre las baterías y arquitectura eléctrica Neue Klasse en pleno aumento de la competencia tras el desembarco de marcas chinas en el Viejo Continente, como es el caso del gigante BYD, con sistemas de recarga capaces de recuperar alrededor de 400 kilómetros en cinco minutos.

Nuevo coche de BMW con carga ultrarrápida

Con las cifras proporcionadas por BWM, BYD recupera más autonomía en la mitad de tiempo, pero la diferencia entre una tecnología y otra es que la china necesita de una infraestructura específica de cargadores de 1 MW, que aún se está desplegando en Europa, mientras que la alemana es capaz de alimentar su batería en este tiempo con los puntos ya instalados.

«La velocidad de carga máxima de 400 kW añade 372 kilómetros de autonomía en diez minutos; las funciones bidireccionales convierten el coche en un banco de energía sobre ruedas», han explicado desde la compañía alemana a OKDIARIO.

Además, el iX3 es capaz de recorrer hasta 805 kilómetros con una sola carga de la batería en el ciclo WLTP. El coche actúa como powerbank, ya que la carga bidireccional allana el camino para las tecnologías de vehículo a carga (V2L) y vehículo a casa (V2H).

Centro de Formación de BMW España

En el año 2017, BMW España adaptó sus instalaciones para albergar cursos de formación para la red de concesionarios y talleres autorizados BMW y MINI. Este ecosistema responde a una clara diversificación de producto, perfiles de clientes y tecnologías disponibles, consolidándose como un referente en aprendizaje técnico y comercial.

El centro de formación de BMW España nació con el claro objetivo de garantizar que cada profesional de nuestra red, desde ventas hasta posventa, pasando por producto, marketing o talleres, disponga de los conocimientos, las competencias y las herramientas necesarias para ofrecer una experiencia premium a nuestros clientes.

Las instalaciones están integradas dentro de la sede de BMW Group España en Madrid, consiguiendo un vínculo permanente con las diferentes áreas de negocio. El espacio cuenta con 1.686 m², optimizado ahora con hasta 9 salas disponibles (4 de ellas con taller) y una capacidad para recibir hasta 120 personas simultáneamente. En estas aulas, una plantilla activa de 15 formadores imparte anualmente cerca de 150 programas formativos diferentes. Estas acciones se dirigen tanto a personal recién incorporado como a profesionales experimentados del área Comercial, Posventa, Técnica y BMW Motorrad.

A través de esta estructura, cerca de 3.200 profesionales pasaron por alguna formación el año pasado. Cada año, miles de profesionales de la red BMW y MINI participan en programas de desarrollo que abarcan desde el conocimiento de producto hasta la formación técnica más avanzada. Los itinerarios formativos incluyen cursos directamente relacionados con nuevas tecnologías, electrificación, alto voltaje, digitalización, conectividad, experiencia de cliente, habilidades comerciales y liderazgo.