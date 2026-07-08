Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan un nuevo pico de calor extremo con temperaturas de hasta 44 ºC

Un nuevo pico de calor extremo llega, con temperaturas de hasta 44ºC, lo que puede pasar en estos días, pone los pelos de punta hasta el mismísimo Jorge Rey. Este joven, que en su día predijo lo peor del invierno de Filomena, no duda en adelantarse a los demás y nos detalle el nuevo pico de calor que vamos a tener en breve. En esta montaña rusa de subidas y bajadas de temperaturas, nos esperan unas horas en lo más alto del verano.

La llamada canícula es el momento en el que realmente podremos notar estas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que llegan a toda velocidad en este verano en el que todo puede ser posible. Las altas temperaturas nos están alejando de una serie de situaciones que pueden cambiar por momentos. Jorge Rey ya tiene fecha para un nuevo pico de calor, cuando aún estamos en plena ola de calor.

Anticipan las cabañuelas de Jorge Rey un pico de calor

Este experto no duda en darnos con sus vídeos virales un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Parece imposible determinar algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Empezando por algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver. En pleno mes de julio parece que no vamos a tener respiro posible.

Este verano acabará siendo mucho más intenso de lo que nos imaginaríamos. Con unas temperaturas que ya desde junio están por encima de lo habitual. Lo que nos estará esperando en estos días es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante.

Es momento de apostar por un pico de calor que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Es hora de poner en práctica algunos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Un nuevo pico de calor extremo con temperaturas de hasta 44 ºC

Año tras año nos superamos, este año estamos ya con una cifra, los 44ºC que ya son una realidad que se mantiene en distintas provincias. España se convierte en un horno y Jorge Rey sabe bien la manera en la que tendremos que enfrentarnos a estos números que no son nada buenos.

Sus últimos vídeos nos adelantan un verano que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en un problema que puede ir a más.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día será el último de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en los días posteriores. Una masa de aire frío en altura dejará cierta inestabilidad en zonas del interior y del cuadrante noreste peninsular. Se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en estas zonas y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos y el alto Ebro. En el resto de la Península y en Baleares, se espera un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico donde habrá nubes bajas. En Canarias, se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la sur. Son probables las brumas matinales en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, de forma notable puntualmente, y en Baleares, aumentarán. Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular, sur de Gran Canaria y Baleares, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, podrán superarse los 38-40 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias orientales».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, con máximas superiores a los 36-38 grados en muchas zonas de la Península y los archipiélagos, y a los 40-42 los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida. Posibles tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, Navarra, Sistema Ibérico y los Pirineos. Se prevé un predominio de viento flojo de componente sur en la Península. El viento en los litorales del Mediterráneo seguirá el régimen de brisas. En el Cantábrico y Galicia, será flojo y del norte. En Canarias, soplará de componente norte y moderado».