Fuga de película en Mallorca: 20 coches policiales persiguen a un menor durante 19 kilómetros tras saltarse un control

Mallorca se convirtió el pasado lunes en el escenario de una persecución policial de auténtica película. El gran protagonista de este insólito suceso fue un menor de edad que no dudó en saltarse un control de tráfico de la Guardia Civil, desencadenando una frenética huida que se prolongó durante 19 kilómetros y que movilizó a un despliegue masivo de hasta 20 coches policiales.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando el adolescente al volante se topó de frente con un control de la Benemérita. Dicho dispositivo se había establecido específicamente en la localidad de Palmanova con el objetivo de prevenir y perseguir delitos contra el patrimonio.

Sin pensárselo dos veces, y con la firme intención de evitar a los agentes a toda costa, el joven decidió pisar el acelerador a fondo, continuar con la marcha a gran velocidad e iniciar una vertiginosa fuga para eludir su detención.

A partir de ese instante, comenzó una veloz huida. El menor empezó a enfilar rotondas en dirección contraria, poniendo en grave riesgo la seguridad vial, y se dirigió a toda prisa hacia la capital balear a través de la autopista de Andratx.

Ante la gravedad de la situación, la alerta saltó de inmediato entre las fuerzas de seguridad. Rápidamente, el conductor en fuga congregó detrás de su vehículo a un total de 20 coches, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que se unieron al seguimiento e intentaron interceptarlo en un coordinado operativo. Así, el menor recorrió 19 kilómetros desafiando a las patrullas.

Ya en el interior de la capital balear, el adolescente tomó la avenida Joan Miró, en las inmediaciones del Paseo Marítimo, manteniendo en vilo a las fuerzas del orden. La tensa carrera continuó por las calles de la ciudad hasta acabar finalmente en el barrio de La Soledad, punto donde los agentes lograron cortarle el paso, interceptar el coche y proceder a su detención.

El arresto del menor no fue el único que se produjo en el lugar. El resto de los ocupantes que viajaban en el mismo vehículo también fueron arrestados de forma inmediata por los agentes tras intentar arremeter físicamente contra los policías.

Por el momento, se desconoce si los autores de los hechos circulaban bajo los efectos del alcohol o de las drogas, pero lo sucedido constituye un claro delito de conducción temeraria.