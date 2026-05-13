Persecución de película en Palma: roba un coche, huye de la Policía a toda velocidad y se estrella contra una fachada

La ciudad de Palma vivió durante unos minutos escenas más propias del videojuego Grand Theft Auto que de la vida real. Un joven español de tan sólo 18 años protagonizó este pasado martes una impresionante persecución de película con un coche de alquiler robado por los alrededores del Polígono de Levante.

Los hechos empezaron sobre las 17:45 horas cuando una patrulla de la Policía Nacional vio pasar a un conductor a toda velocidad por la barriada de La Soledad. El joven, al ver a los agentes, no aminoró la marcha y decidió emprender una arriesgada huida a todo gas.

El conductor se dirigió hacia la zona de la Avenida México y la calle Puerto Rico, saltándose numerosos semáforos en rojo y pasando muy cerca de otros coches. Además, se subió encima de la acera hasta en dos ocasiones, obligando a peatones a apartarse para evitar ser arrollados.

Posteriormente se dirigió hasta la zona del Molinar por la zona del Palacio de Congresos, justo antes de la entrada a la autopista de Llucmajor. Luego entró a una velocidad excesiva a la calle Cuba. Finalmente, el varón terminó chocando contra otros dos vehículos y se empotró contra la fachada de un edificio de la calle Estanislau de Kostka Aguiló. Tras ello, el sospechoso siguió su huida desesperada a pie junto con el copiloto que le acompañaba.

Finalmente, los policías lograron interceptar al conductor, que acabó detenido por varios delitos como el de conducción temeraria. Hasta el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local de Palma, quienes se encargaron de elaborar el atestado del siniestro. El coche, por su parte, fue retirado por una grúa municipal.

Asimismo, los agentes realizaron varias gestiones para saber la procedencia del coche, averiguando que se trataba de un vehículo de alquiler que fue robado por el propio autor de la persecución.