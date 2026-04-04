Persecución en la oscuridad en Palma: así cazó la Policía a los ladrones que acechaban coches en La Soledad

La madrugada que prometía ser tranquila en la barriada palmesana de la Soledat acabó convirtiéndose en una escena digna de película policial. Dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional tras una intensa intervención en la que, presuntamente, habrían sembrado el caos forzando y saqueando vehículos en plena oscuridad.

Todo comenzó cuando, en torno a altas horas de la madrugada del miércoles, una llamada al 091 encendió las alarmas: dos individuos merodeaban entre coches estacionados intentando abrirlos por la fuerza. El aviso desató un rápido despliegue policial en la zona, donde cada minuto contaba para evitar más robos.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el testigo clave que dio la voz de alarma. Este, visiblemente alterado, relató cómo los sospechosos habían huido en dirección al Polígono de Llevant, proporcionando además una descripción detallada que resultaría crucial para la operación.

La tensión aumentó cuando, durante la batida en el parque de Can Palou, los agentes avistaron a dos figuras encapuchadas. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron una huida desesperada. Lo que siguió fue una breve pero intensa persecución que terminó con ambos interceptados.

Al proceder a su registro, los policías hallaron un inquietante kit del robo: bridas, guantes y una linterna, herramientas que, según las primeras hipótesis, habrían sido utilizadas para forzar vehículos sin levantar sospechas. Un hallazgo que reforzó las sospechas de que no se trataba de un hecho aislado.

Mientras tanto, otras patrullas rastreaban la zona en busca de posibles daños. El resultado fue alarmante: una camioneta con la puerta abierta y signos evidentes de haber sido violentada. Su propietario, al ser localizado, confirmó el peor escenario: le habían sustraído un bolso con documentación personal y una caja de herramientas.

Pero la magnitud del suceso no terminaba ahí. Hasta cuatro vehículos más presentaban señales de haber sido manipulados. En algunos de ellos, los agentes encontraron bridas en el interior, lo que apunta a un método sistemático y premeditado para acceder a los coches.

El barrio, aún conmocionado, amanece con la sensación de haber sido objetivo de una oleada delictiva perfectamente orquestada. La Policía Nacional procedió finalmente a la detención de los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que haya más víctimas ni que los detenidos formen parte de una red mayor.