El Gobierno socialista de Getafe sanciona a Vox y PP sin caseta para las fiestas del 2027 por poner la música muy alta

El Ayuntamiento de Getafe, gobernado por el PSOE de Sara Hernández, ha sancionado sin caseta a PP y Vox en las fiestas patronales de 2027 como consecuencia de una sanción por su comportamiento durante la feria de 2025. Según el expediente, ambas formaciones instalaron un DJ en sus casetas, mantuvieron actividad y público en el exterior a deshoras y, en el caso del PP, la instalación ocupó unos centímetros más de la superficie autorizada.

La sanción, que en un principio iba a ser efectiva tanto para 2026 como para 2027, se ha topado, sin embargo, con un resquicio legal que ambos partidos han sabido aprovechar.

Tanto PP como Vox lograron adquirir caseta para las fiestas de 2026 al inscribirse no como partidos políticos, sino como agrupaciones, una fórmula que en aquel momento no estaba contemplada dentro del reglamento sancionador municipal y que les permitió esquivar la prohibición pese a estar formalmente sancionados.

Consciente de este vacío, el Gobierno de Getafe ha modificado este año la normativa que regula las casetas feriales para que la sanción pueda aplicarse tanto si la solicitud se presenta como partido político como si se hace bajo la fórmula de agrupación, cerrando así la vía que utilizaron PP y Vox el año pasado. Con este cambio, ambas formaciones se quedarían definitivamente sin caseta en las fiestas de 2027, cumpliéndose así la sanción impuesta por los hechos de 2025.

No es la primera vez que este expediente genera controversia. La sanción llevaba aparejada originalmente una multa económica, que tanto PP como Vox lograron eliminar tras recurrir la resolución municipal, quedando en pie únicamente la prohibición de instalar caseta.

El nuevo revés ha reabierto el enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Tanto el PP como Vox han pedido la dimisión del concejal de Cultura y Convivencia, el socialista Luis Domínguez, responsable del área que tramita las autorizaciones para las casetas feriales, al que acusan de utilizar la normativa municipal con fines partidistas para perjudicar a los grupos de la oposición.

Desde el Gobierno local, por su parte, se defiende que el cambio normativo busca garantizar que todas las agrupaciones, con independencia de su naturaleza jurídica, cumplan las mismas condiciones de convivencia y ocupación de espacio público que el resto de casetas de la feria.

El pulso entre el Ayuntamiento y los dos partidos de la oposición se suma así a una relación ya marcada por anteriores enfrentamientos en el Pleno municipal, y todo apunta a que la polémica continuará en los próximos meses, con la previsible batalla judicial que PP y Vox podrían emprender para intentar revertir, de nuevo, la decisión municipal antes de las fiestas de 2027.