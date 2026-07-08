La reflexión de Frida Kahlo, pintora mexicana, sobre la perseverancia: «El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo»

La célebre pintora mexicana Frida Kahlo es reconocida por sus profundos autorretratos y su biografía marcada por el dolor físico y la pasión. Es considerada uno de los iconos históricos más importantes de la lucha feminista.

Su vida se vio marcada por un accidente que tuvo a los 18 años, que la dejó postrada en la cama durante largos periodos de sufrimiento, donde empezaría a pintarse a sí misma con la ayuda de un espejo en el techo.

Hoy repasamos una de las grandes citas que nos dejó la artista, que se posicionaba del lado de la acción frente a la pasividad: «El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo».

El significado detrás de la cita

Kahlo habla de la importancia de tomar acción en tu vida. No desprestigia la imaginación, que como artista es un factor muy importante. La mexicana criticaba el estado en el que algunas personas se refugian en sus fantasías y deseos, que las deja incapacitadas para tomar acción en el mundo real. El que sólo sueña transfiere la responsabilidad de su destino a las circunstancias futuras.

La parte de la cita en la que dice «nace para conquistarlo» no se refiere a las personas que nacen en «cuna de oro» o algún tipo de privilegio biológico. Conquistar el mundo es reclamar el control continuo de la propia narrativa a través de decisiones ejecutadas en el presente.

El lienzo como herramienta de conquista

Frida Kahlo utilizaba el lienzo y la pintura como una extensión de su cuerpo que le permitía conquistar el mundo desde su cama. El mayor ejemplo de esta cita es la propia artista, quien, tras su accidente a los 18, decidió tomar acción.

En vez de refugiarse en un mundo de fantasías sin dolor, quedándose lamentándose en la cama, decidió conquistar su tragedia pintándola. Cuadros como La columna rota o Las dos Fridas exponen sus órganos y fracturas.

Mientras en Europa el surrealismo estaba en auge y se buscaba pintar el subconsciente puro y los sueños, Frida tenía claro el objetivo de su pincel: pintar su propia realidad.