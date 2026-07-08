Aitana, preocupada por la coincidencia del partido de España con su próximo concierto: «No voy a poder salir en esas circunstancias»

La Selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial 2026 y, como no podía ser de otra manera, los nervios de todo un país están a flor de piel . Nadie quiere perderse el partido que disputará La Roja el próximo viernes, 10 de julio, contra Bélgica. Sin embargo, hay para quien esta victoria ha supuesto una auténtica encrucijada. Se trata de la cantante Aitana, cuyo próximo concierto en Zaragoza coincide con dicho encuentro deportivo.

Sacando a relucir su faceta más sincera, la cantante ha compartido con sus seguidores de Instagram, a través de un vídeo en directo, que se ha planteado junto a su equipo todo tipo de alternativas posibles para intentar encontrar la mejor solución, ya que entiende que es una situación inesperada tanto para ella como para el público que compró las entradas para el show hace meses.

🇪🇸 @Aitanax se plantea adelantar o retrasar su concierto de viernes en Zaragoza ya que coincide con el partido del #Mundial de España – Bélgica. Ha dejado claro que el concierto se hará, solo ha querido expresar la situación. Confirma también que por ahora no sacará música. pic.twitter.com/JbjzJ29UKA — BEST OF AITANA (@bestofaitanax) July 7, 2026

«Ayer tenía mucha ilusión por nuestra selección. Pero luego dije: ‘Un momento, que yo tengo concierto el viernes en Zaragoza’. A lo mejor hay gente a la que le da igual, pero sé que hay mucha otra a la que no. A mí personalmente no me da igual, pero obviamente mi trabajo es dar concierto y estar ahí por toda la gente que ha comprado las entradas y se ha organizado su vida», comenzaba a decir.

La intérprete de Cuarto Azul confesaba que se habían planteado adelantar el concierto, pero se dieron cuenta de que no se podía porque «había muchas personas que, por logística, no llegan, por ejemplo, a las 19:00 horas al concierto». «Hay gente que trabaja y que se ha organizado las cosas y no va a llegar antes. Entonces dijimos: ‘Vamos a retrasarlo». Pero tampoco es factible», señalaba.

Aitana explicaba que si pusieran el concierto a las 23:00 horas, tampoco sería una solución factible porque existe la posibilidad de que el partido llegue a prórroga e incluso a penalties, lo que haría que su duración se alargara. «Es que si pasa eso, yo no voy a poder salir bajo esa circunstancia. Voy a estar todo el rato pensando en mil cosas. Entonces retrasarlo tampoco tiene mucho sentido. Y además es que no es solo por si vamos a prórroga o a penalties, es que yo tengo concierto el domingo en Cádiz. Y el montaje del mismo no es de un día, como eran los de las giras anteriores. Es de dos días», añadía.

Para terminar, la cantante hacía hincapié en que hacía 16 años que España no entraba en cuartos de final de un Mundial y que a ella también le hacía muchísima ilusión el partido. Sin embargo, aseguraba que el concierto se iba a hacer «de todas, todas» y que simplemente quería compartir con sus fans la encrucijada en la que se encontraba y las posibilidades que estaba barajando su equipo. «Confío en que podamos ganar el Mundial y que solo me pierda un partido. De verdad que si estáis con el móvil en el concierto, no me voy a enfadar. Ya os diré qué pasa. Os quiero», concluía.