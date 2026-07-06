Clint Eastwood (95 años) sobre Estados Unidos: «Aquí no hay muchas formas de arte originales, la mayoría derivan de formas de arte europeas»

La familia del conocido actor y director Clint Eastwood confirmó hace unas semanas que se retiraba definitivamente del mundo del cine. Aunque se encuentra bien de salud, ha estado al pie del cañón desde que comenzó su carrera como actor secundario en la serie de televisión Rawhide en 1959 y después 66 años trabajando en el cine ya es hora de retirarse. En este tiempo Clint Eastwood se ha convertido en una de las grandes estrellas de este sector y en uno de los grandes defensores del wéstern como forma artística. Para el actor este género es una forma artística nacida de su propia historia en Estados Unidos y totalmente diferente de las tradiciones heredadas de Europa. La última película que ha dirigido Clint Eastwood ha sido Jurado número 2 que se estrenó en nuestras salas de cine en 2024 y se puede ver en las plataformas de streaming Max y Movistar Plus+.

El actor Clint Eastwood se ha convertido en el gran defensor del western como una de las aportaciones culturales de su país. «Me siento muy cercano al wéstern. Sinceramente, Estados Unidos no es como Europa. Aquí no hay muchas formas de arte originales. La mayoría derivan de formas de arte europeas. Aparte del wéstern, el jazz o el blues, eso es todo lo que es realmente original», ha explicado el actor en una recientes declaraciones. El actor se muestra con estas palabras orgulloso de la aportación del wéstern, uno de sus géneros favoritos, a la cultura de su país.

El western y el actor Clint Eastwood

Este género ha sido uno de sus favoritos y a lo largo de su carrera ha protagonizado numerosos wésterns. Los primeros fueron las cintas Por un puñado de dólares (1964) que fue dirigida por Sergio Leone y La muerte tenía un precio (1965), en la que interpretó al pistolero Manco. Tras estas dos películas triunfó con El bueno, el feo y el malo (1966), un spaghetti western dirigido por Sergio Leone en el que dio vida al personaje de Rubio.

Después de este éxito indiscutible, Clint Eastwood dio vida en la cinta Cometieron dos errores (1968) al Mariscal Jed Cooper y a Hogan en Dos mulas y una mujer (1970) junto a la gran Shirley MacLaine. En la década de los setenta, rodó otros wésterns como Joe Kidd (1972) dirigido por John Sturges, Infierno de cobardes (1973), la cual también dirige y El fuera de la ley (1976) en el que dio vida Josey Wales.

Además de estas películas, en 1985 se estrenó El jinete pálido en la que el actor interpretó al misterioso personaje dle Predicador y Sin perdón en 1992 en la que dio vida al forajido William Munny en su etapa de anciano.

Su experiencia como director de wésterns

Además de sus papeles en películas de este género Clint Eastwood ha dirigido más de cuarenta películas a lo largo de su carrera cinematográfica. De estas cintas varias son wésterns con los que empezó a desarrollar su faceta como director. Clint Eastwood comenzó a dirigir wésterns en los años setenta con dos wésterns: Infierno de cobardes (1973) que también protagonizó junto a los actores Verna Bloom, Marianna Hill y Mitch Ryan y Fuera de la ley, (1976), ambientada al final de la Guerra de Secesión estadounidense.

También Clint Eastwood dirigió El jinete pálido en 1985) y Sin perdón en 1992, la cual es considerada una de las grandes joyas del wéstern. Por último, también se puede citar dentro de las película de este género Cry Macho (2021), un neo-wéstern ambientada en los años setenta que es una adaptación de la novela homónima de Nathan Nash publicada en 1975.

La labor de Clint Eastwood en esta faceta ha sido reconocido con dos premios Óscar a la Mejor Dirección por las películas Sin perdón y Million Dollar Baby y tres Globos de Oro a la dirección por las cintas Bird, Sin perdón y Million Dollar Baby. Además, Eastwood ha recibido dos premios del Sindicato de Directores (DGA) que le han consolidado como director.

Sobre su última cinta como director, Jurado número 2 (Juror #2), se puede destacar que sorprendió en 2024 a todos sus seguidores ya que no se trata de otro wéstern, sino que se trata de una película de suspense y drama judicial. Clint Eastwood también ha ejercido en esta cinta como productor junto a Adam Goodman, Tim Moore y Jessica Meier y está protagonizada por los actores Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons y Kiefer Sutherland. Una película que recibió buenas críticas y con la que ha puesto Clint Eastwood punto final a su larga carrera en el mundo del cine.