El chef Jordi Roca sorprende con un comunicado sobre su estado de salud: «Estaré de baja durante una temporada»

Aunque sus últimas apariciones en la red y su presencia en diferentes eventos gastronómicos no anticipaban que estuviera atravesando un complicado revés de salud, Jordi Roca acaba de anunciar que se ha sometido a una intervención quirúrgica que le mantendrá alejado de sus compromisos profesionales durante meses. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha lanzado un breve comunicado en el que ha explicado que «estará de baja durante una temporada».

«Me he tenido que someter a una cirugía de columna que requerirá un período de recuperación y rehabilitación. Por este motivo, me alejaré temporalmente del trabajo para poder centrarme en mi recuperación y volver con más fuerza que nunca», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Roca (@jordirocasan)

A pesar de que estará ausente de sus habituales compromisos, de donde no ha querido desaparecer del todo ha sido de las redes sociales, donde ha señalado que continuará publicando contenido. «Durante mi baja, seguiréis viendo contenido que ya tenía programado, así como más cosas de casa, proyectos, ideas y momentos que seguiré compartiendo con vosotros. Las redes seguirán activas porque la creatividad y la pasión no paran. Gracias por estar siempre», concluía.

Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo y ánimo tanto de parte de muchos de sus seguidores. «Todo irá bien. Mucho ánimo», «A recuperarse, maestro», «Aquí te esperamos», «Haz caso a los médicos y se paciente», «Nos inspiras todo el tiempo y te necesitamos bien», «Cuídate mucho y no tengas prisa, tu salud va primero», «Que te vaya muy bien. Eres una persona que aporta alegría a la vida», «Te mando muchos abrazos y toda la energía positiva para que te recuperes pronto», escribían algunos de los internautas. A estos se unieron algunos rostros conocidos con los que el chef mantiene una excelente relación de amistad, como es el caso de Edu Soto, Peldanyos, Jordi Basté, Ramiro López o los hermanos Álex y Carlos Roca, con los que comparte apellido, pero ningún tipo de relación familiar.

Aunque por ahora el chef ha preferido no dar detalles sobre la causa de su operación de espalda, lo cierto es que varios medios han señalado que podría estar relacionada con la distonía cervical que padece desde 2010. Según Mayo Clinic, se trata de una afección dolorosa que no tiene cura y que suele aparecer cuando los músculos del cuello «se contraen involuntariamente y hacen que la cabeza se tuerza o gire hacia un lado». Además, en su caso, le afectó severamente en las cuerdas vocales. No obstante, Jordi no ha confirmado que su paso por la mesa de operaciones se deba a este diagnóstico y, teniendo en cuenta su habitual discreción, es probable que siga siendo así en los próximos meses. Ya que siempre ha preferido mantener sus cuestiones personales en un discreto segundo plano.