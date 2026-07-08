Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno en verano

A diferencia de lo que mucha gente piensa, encontrarse una lagartija en casa tiene más de bueno que de malo. Estos pequeños reptiles suelen proliferar con la llegada de las buenas temperaturas y, si das con una de ellas, lo recomendable es no asustarte. Todo lo contrario: debes celebrar que llega un aliado para acabar con todos los mosquitos y moscas que suelen aparecer durante esta época del año. La filosofía china Feng Shui también dice que la presencia de una lagartija en casa es sinónimo de señales positivas.

Esto es un clásico del verano: con la llegada de las altas temperaturas se sucede la aparición de insectos y también de unos pequeños reptiles que puede que te asusten, pero que resultan inofensivos. Estas son las famosas lagartijas que proliferan durante la primavera y el verano, buscando tanto el calorcito como lugares más frescos para refugiarse. Así que durante las próximas visitas, si pasas tus vacaciones en alguna casa cerca del campo, lo más probable es que te encuentres con una sorpresa… que es positiva.

La antigua filosofía china, el feng shui, dice que las lagartijas son mensajeros especiales y que indican que la energía del hogar está en movimiento. Además, estos reptiles ejercerán una cierta protección en el hogar y, dependiendo de la estancia del hogar en la que te la encuentres, tendrá un significado. Por ejemplo, si es en la cocina, tendrá que ver con la abundancia; o en el baño indica que es momento de liberar emociones. Después, si está cerca de una ventana, indica que la energía negativa busca una salida, y en las paredes o techo quiere decir que la protección espiritual está activa en el espacio. Una habitación representa una invitación al descanso y una regeneración personal.

Los beneficios de una lagartija en verano

Más allá de lo espiritual, encontrarte con una lagartija en casa es una gran ventaja y esto es debido a su gran papel como cazadora de insectos. Dentro de la dieta de este pequeño reptil están los moquitos, moscas, hormigas, cucarachas o arañas, por lo que si te encuentras con una lagartija durante la noche, no te tienes que asustar. Todo lo contrario, tienes que celebrar que llega un aliado para acabar con los mosquitos que tan molestos son durante las noches de verano.

Tienes que tener en cuenta que las lagartijas son completamente inofensivas para los humanos y su objeto en la vida simplemente está en recibir calor para calmar su sangre fría y como recolectora de todos los insectos posibles durante el verano. Si no aceptas convivir con este pequeño reptil por tu miedo a los animales, simplemente tendrás que abrir una ventana, puerta o cualquier compartimento para que abandone el lugar libremente. Si haces esto, ten en cuenta que perderás un gran aliado contra los insectos que se multiplican en un hogar durante esta época del año.

Así que, aunque parezca lo contrario, si durante este verano te encuentras una lagartija, estás de enhorabuena: según el feng shui, tu casa entrará en un periodo de renovación con buenas energías y también estará libre de insectos tan molestos como los mosquitos durante estas noches tropicales.