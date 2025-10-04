Qué significa que aparezcan lagartijas y salamanquesas en tu casa: según el Feng Shui no es casualidad

¿Alguna vez has visto una lagartija deslizándose por la pared o una salamanquesa trepando por los rincones de tu hogar? Seguro que lo has considerado un simple encuentro fortuito con estas criaturas pero, según el Feng Shui la presencia de lagartijas y salamanquesas no es casualidad. Esta disciplina milenaria china que estudia la armonía del entorno considera que todos los animales, independientemente de su tamaño, son portadores de «chi», la energía vital.

En este contexto, las lagartijas y salamanquesas, aunque a menudo pasan desapercibidas, se consideran símbolos de renovación y protección. Su presencia en el hogar significa que el «chi» está en movimiento, lo que, según los expertos en Feng Shui, es una señal positiva. En términos generales, se cree que estos reptiles traen consigo energías que atraen la buena suerte y alertan acerca de posibles desequilibrios energéticos.

¿Cuál es el significado de las lagartijas y salamanquesas según el Feng Shui?

Cuando aparece una lagartija con frecuencia en el interior del hogar, el mensaje es muy claro: la energía vital de la vivienda está estancada en determinadas zonas y, por ende, es necesario reactivarla. Según el Feng Shui, esto puede afectar distintos ámbitos de la vida de quienes habitan en ella, como las relaciones personales o la prosperidad económica. Por ejemplo, si una de estas criaturas se instala en el recibidor, podría estar indicando que es necesario renovar la energía del hogar para dar la bienvenida a nuevas oportunidades. Mientras, si se encuentra donde se guarda el dinero, advierte acerca de proteger los recursos familiares.

Tanto las salamandras como las salamanquesas son animales de hábitos nocturnos, que se muestran especialmente activos al amanecer. Esto se relaciona con la vigilancia y la capacidad de adaptarse a los cambios, recordando a quienes habitan en la casa que deben prestar especial atención a todo lo que ocurre en su entorno.

Interpretaciones según la ubicación de los reptiles

El Feng Shui no sólo tiene en cuenta la presencia de las salamandras y salamanquesas, sino también el lugar donde aparecen dentro del hogar:

Cuando aparecen en el recibidor, se considera una muy buena señal. Una vez renovada la energía del hogar, es momento de dar la bienvenida a la fortuna y la prosperidad.

Si estas criaturas están en la cocina, es fundamental cuidar la economía familiar para evitar problemas a medio y largo plazo.

También pueden aparecer en los dormitorios. En este caso, alertan sobre la necesidad de hacer cambios en la vida emocional de quienes duermen en esta estancia, sobre todo en lo relativo a las relaciones personales.

Los peores lugares donde pueden aparecer estas criaturas son el baño y el sótano. Indican que hay energías estancadas o emociones reprimidas que necesitan liberarse.

Cómo actuar

El Feng Shui recomienda no ahuyentar ni dañar a lagartijas y salamanquesas, ya que hacerlo podría alterar la energía positiva que traen consigo. En lugar de ello, lo mejor es observarlas y, si es necesario, guiar su presencia hacia un equilibrio natural sin recurrir a métodos agresivos. Estos son algunos de los consejos de los expertos:

Mantener el hogar limpio y ordenador para que la energía pueda fluir libremente.

Cada cierto tiempo, es recomendable reorganizar los muebles y los elementos decorativos para desbloquear la energía vital.

Uno de los aspectos más importantes es evitar los productos químicos agresivos. Si bien es cierto que son efectivos para ahuyentar a los reptiles, también alteran la energía natural del hogar.

Más allá de las advertencias, el Feng Shui también asocia a lagartijas y salamanquesas con la buena suerte. Su capacidad de regenerar la cola, por ejemplo, se interpreta como un símbolo de resiliencia y renovación constante. Esto se traduce en la idea de que, al convivir con ellos en armonía, los habitantes del hogar pueden recibir energías que favorezcan el bienstar y la prosperidad.

Según los principios de ésta antigua disciplina china, estos animales protegen la vivienda de energías negativas que puedan dar lugar a desequilibrios. Actúan como «pequeños guardines» que favorecen el buen «chi» y protegen a todos los que viven en la casa.

Teniendo todo esto en cuenta, si alguna vez has visto una lagartija o salamanquesa en tu hogar, no se trata simplemente de un encuentro casual con la naturaleza. Su presencia advierte sobre posibles desequilibrios, la necesidad de proteger de energías negativas y la importancia de la observación y el respeto hacia los seres vivos. Más allá de la superstición, su aparición ofrece una oportunidad para reflexionar acerca de cómo fluye el «chi» en el hogar y cómo pequeños cambios pueden mejorar el bienestar de todos los habitantes.

En definitiva, la próxima vez que veas a una lagartija trepando por la pared o una salamanquesa escondida en un rincón, obsérvala con atención: según el Feng Shui, su presencia no es casualidad, y podría estar revelando secretos sobre la armonía y la energía de tu hogar.