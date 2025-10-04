El Congreso paga 31.778 € al año a una asesora de Podemos procedente de un grupo terrorista pro-Hamás

El Congreso de los Diputados paga un sueldo de 31.778 euros anuales a Miriam Ojeda, una asesora de Podemos procedente del grupo terrorista pro-Hamás conocido como Samidoun, uno de los más activos en el boicot a la Vuelta a España en su etapa final en Madrid.

Samidoun ha sido clasificada como entidad terrorista por Estados Unidos y Canadá, y ha sido prohibida en Alemania. Hasta el año pasado tenía como una de sus portavoces en España a Miriam Ojeda, que desde el 16 de diciembre de 2024 figura como «personal eventual» de Podemos en la Cámara Baja en la categoría de «asistente» a propuesta de la diputada y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En su caso, Miriam Ojeda llegó a tener que declarar ante la Audiencia Nacional, junto a Jaldía Abubakra, ex candidata de Izquierda Unida, a raíz de una querella presentada por Vox contra estas dos activistas propalestinas por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo en un acto organizado por Podemos en el Congreso de los Diputados el 3 de junio de 2024.

Si bien las pesquisas quedaron archivadas, Ojeda ha seguido alternando su condición de asesora de Podemos -de la que informó El Confidencial el pasado abril- con la de representante de Defendemos Palestina-Plataforma antirrepresiva, participando en charlas contra el Estado de Israel.

Samidoun, una de las organizaciones propalestinas que estuvo detrás del sabotaje a la Vuelta, ha sido declarada «entidad terrorista» en Estados Unidos y Canadá. La entidad pro-Hamás de la que proviene Miriam Ojeda también fue ilegalizada en Alemania tras jalear los atentados de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro señaló que Samidoun actúa como recaudador internacional de fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que Washington también ha declarado como un grupo «terrorista». «Organizaciones como Samidoun se hacen pasar por actores caritativos que dicen brindar apoyo humanitario a quienes lo necesitan, pero en realidad desvían fondos destinados a la asistencia necesaria para apoyar a grupos terroristas», indicó la Administración estadounidense.

En lo referente a Canadá, el Gobierno advirtió sobre Samidoun que «el extremismo violento, los actos de terrorismo o la financiación del terrorismo no tienen cabida en la sociedad canadiense ni en el extranjero». Tras declarar a Samidoun como grupo terrorista, Canadá estudia ahora disolver esta organización pro-Hamás.

Hace unos días, el Ejecutivo canadiense informó de que está buscando la manera de disolver al grupo antiisraelí con sede en Vancouver, según apuntó la ministra de Industria, Mélanie Joly, en redes sociales. «Es completamente inaceptable que cualquier organización catalogada como entidad terrorista por el Gobierno de Canadá siga existiendo como organización sin fines de lucro registrada a nivel federal», manifestó Joly. «Por lo tanto, he ordenado a los funcionarios del gobierno que consideren urgentemente todas las opciones para disolver formalmente Samidoun, así como todas las entidades terroristas catalogadas en Canadá», subrayó.

Por su parte, Jaldía Abubakra -que formó parte de la última Flotilla a Gaza- es una propagandista hispano-palestina de Samidoun que ha estado vinculada a Izquierda Unida, siendo candidata al Senado por estas siglas en las elecciones generales de 2015 y en las de 2016.

Con el Partido Comunista

En España, la red internacional Samidoun mantiene también estrecha relación con el Partido Comunista de España (PCE), integrado en Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. De hecho, representantes de esta entidad de apoyo a presos palestinos han participado en la Fiesta del PCE en el municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid), gobernado por los comunistas.

Además de Samidoun, otros grupos pro-Hamás que operan en España reunidos en torno al movimiento Masar Badil son las organizaciones Al-Yudur Juventud Palestina, Unikadum o Alkarama.

En 2024, la Embajada de Israel en España acusó al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de «permitir la apología del terrorismo y la celebración de los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hamás» al autorizar la marcha de estos grupos antisemitas próximos al ala comunista del Ejecutivo y a Podemos.