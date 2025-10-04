Tellado exige al PSOE los resguardos de los pagos a Ábalos: «Si no, quedará acreditada una caja B»

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha exigido este sábado al PSOE que enseña las facturas que constaten los pagos en metálico que recibió el ex ministro José Luis Ábalos, y que ha revelado el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, o «quedará perfectamente acreditada» la existencia de una contabilidad B en la formación socialista.

«Si el PSOE no justifica en el día de hoy la retirada de efectivo de sus cuentas o quedará acreditada la contabilidad B; y si no enseñan los tickets de Ábalos quedará acreditado el pago de sobresueldos con dinero cuya procedencia no se puede justificar», ha declarado Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha abordado el escándalo destapado este jueves por la UCO en el último informe que ha remitido al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo.

Como ha informado OKDIARIO, la UCO ha desvelado que Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, cobraron sobres del PSOE con dinero en efectivo. Además, los investigadores han descubierto la caja B del PSOE: Ferraz hizo pagos a Ábalos «sin respaldo documental».

Tellado ha señalado en su rueda de prensa que este informe de la UCO «acredita que el número dos de Pedro Sánchez, su hombre de máxima confianza en el partido y en el Gobierno, José Luis Ábalos, ha estado durante varios años sufragando parte de sus gastos personales por valor de más de 95.000 euros, sin justificación de ningún tipo».

«Lo que hasta ayer era una sospecha, hoy ya es un hecho», ha destacado Tellado, denunciando que en la sede de Ferraz «se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia» en la contabilidad oficial de la formación socialista.

«Se movían grandes cantidades de dinero en sobres de propaganda electoral, que no se decía de dónde venían, pero que ya se sabe dónde acababan», ha apuntado, subrayando que no estamos ante un hecho aislado, sino que en Ferraz «había un trasiego de dinero para el que los investigadores no han hallado un origen claro y que se repartían entre esa cuadrilla a la que Sánchez entregó todo el poder».

Tellado exige al PSOE que aclare «cuántos y quiénes de entre los dirigentes socialistas han cobrado con este mismo modus operandi”. «¿Cobró Pedro Sánchez dinero del mismo modo sin que se pueda acreditar el origen de esos fondos?», ha planteado, denunciando que el informe de la UCO desvela «la corrupción institucionalizada, de dinero B, de una maquinaria bien engrasada y una montaña de indicios de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español».

«Nada de esto pudo suceder de espaldas a quien la trama llamaba el número uno. Imposible. El cabecilla de las primarias es necesariamente el cabecilla de la trama», ha sentenciado.

Al estilo de la «mafia siciliana»

Durante su comparecencia, también se ha pronunciado sobre la peculiar forma en la que la trama del PSOE se refería a los billetes. Según se desprende de este informe de la UCO, los miembros del caso Koldo utilizaban un lenguaje en clave para referirse al dinero en efectivo que gestionaban. Koldo García y su ex mujer Patricia Uriz hablaban de billetes de 500 euros calificándolos de «chistorras», a los de 200 los llamaban «soles» y a los de 100, «lechugas».

Ábalos también usaba un lenguaje pactado con el que era su asesor para solicitarle dinero en efectivo: le reclamaba «folios o cajas de folios».

La cuadrilla del Peugeot

El secretario general del Partido Popular ha hecho hincapié en que lo conocido en el informe de la UCO es «de extraordinaria gravedad» y revela que a partir de 2017 comienza a observarse que «la cuadrilla del Peugeot» empezó a desviar dinero en cuanto llegó a la dirección del PSOE y, a partir de 2018, Ábalos dejó de retirar dinero en efectivo de los bancos «Ferraz se convirtió en su cajero automático particular».

«En resumen, durante años la sede socialista fue un ir y venir de dinero de procedencia desconocida», ha recalcado. Y ha reclamado a Sánchez su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones.

Asimismo, ha dicho a los socios del Gobierno, que si siguen sin romper con Sánchez «serán colaboradores necesarios de su corrupción». «Ellos sabrán hasta donde llegan en su viaje junto a un partido corrupto», ha apuntado.

Miguel Tellado ha concluido la rueda de prensa señalando que Sánchez ha convertido la política española en «un sobresalto permanente» y que «para intentar cambiar el foco de esa gigantesca montaña de escándalos, ataca al Poder Judicial, desprecia a la oposición, ningunea al Poder Legislativo, desprestigia a los medios de comunicación y abandona los servicios públicos».

«La huida ha llegado a su fin. Asistimos a la voladura descontrolada de la era negra de Sánchez en Moncloa», ha concluido.