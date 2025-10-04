Ni Alcobendas ni Boadilla del Monte: éste es el municipio más rico de Madrid

Un año más, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la región con los municipios más ricos de España, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la renta media de los contribuyentes del IRPF correspondientes a 2023. Entre todos ellos, Pozuelo de Alarcón se mantiene como la localidad con mayor renta bruta media, superando ampliamente a otros municipios de la región y del país. Con una población de 89.378 habitantes, alcanzó en 2023 una renta bruta media de 88.011 euros anuales, lo que representa un incremento del 3,2% respecto al año anterior. La renta media disponible también creció, situándose en 63.290 euros, frente a los 61.396 euros de 2022.

Le sigue muy de cerca Boadilla del Monte, que ha experimentado un ascenso en el ranking y se sitúa en la segunda posición a nivel nacional, con una renta bruta media de 70.869 euros y una renta disponible de 51.785 euros. En términos de renta media, Boadilla del Monte supera a Pozuelo, con 45.287 euros frente a 43.876 euros.

El tercer puesto en este ranking lo ocupa Torrelodones, con una renta bruta media de 61.359 euros y una renta disponible de 40.974 euros. Majadahonda y Alcobendas completan el grupo de los cinco municipios más ricos de la región, con rentas brutas medias de 60.171 y 60.576 euros, respectivamente. Junto a estos, Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Tres Cantos, Venturada y Rivas-Vaciamadrid muestran ingresos elevados entre sus habitantes.

En contraste, Cenicientos se sitúa en la parte inferior del ranking, con una renta bruta media de 21.669 euros y una renta media de 18.689 euros. Orusco de Tajuña, Estremera, Tielmes y Fuentidueña de Tajo se encuentran también entre los municipios con menores ingresos, con cifras que rondan los 23.000 a 24.000 euros de renta bruta media anual.

Según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, estos son los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid:

Pozuelo de Alarcón: 80.011 euros Boadilla del Monte: 70.869 euros Torrelodones: 61.359 euros Alcobendas: 60. 576 euros Majadahonda: 60.171 euros Villanueva de la Cañada: 58.871 euros Las Rozas de Madrid: 58.173 euros Villaviciosa de Odón: 51.758 euros Tres Cantos: 49.684 euros Venturada: 49.563 euros

Si ampliamos la mirada a todo el país y se consideran los municipios con más de 20.000 habitantes, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Gecho (Vizcaya) lideran la clasificación en términos de renta neta media anual por habitante, con 25.903, 20.103 y 20.147 euros respectivamente. A nivel regional, además de las localidades madrileñas, municipios catalanes como Sant Cugat del Vallès ocupan puestos destacados, con una renta neta media anual de 19.591 euros.

Por otro lado, algunas de las ciudades con menor renta per cápita se encuentran en Andalucía, destacando Níjar y Vícar en Almería, así como Los Palacios y Villafranca en Sevilla, cuyos ingresos medios por habitante no superan los 7.000 euros anuales. La primera capital de provincia que aparece en el ranking es San Sebastián, en el puesto número 11, seguida por Madrid, Barcelona y Bilbao dentro de las 25 primeras.

En cuanto a los barrios, los 10 más ricos se localizan entre Madrid y Barcelona, destacando El Viso, Recoletos y Piovera en Madrid, con rentas medias que superan los 36.000 euros anuales. En el extremo opuesto, algunos barrios de Sevilla y Alicante presentan ingresos inferiores a los 6.000 euros.

