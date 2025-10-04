El 2025 está siendo un año de muchas emociones para Manuel Carrasco, pero también para sus fans. Tal y como es bien sabido por todos, el pasado mes de mayo, el artista lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: Pueblo Salvaje. Un estreno muy esperado con el que el cantante ha dado el pistoletazo de salida a su nueva era musical. Nuevas canciones con las que ha vuelto a conquistar a todos. De hecho, este verano se ha recorrido la geografía española y se ha subido a numerosos escenarios para reencontrarse con sus fans.

Manuel Carrasco está llevando a cabo su gira más salvaje y lo está haciendo con una escenografía memorable y una vestimenta muy acorde a lo que quiere plasmar con sus melodías. Un proceso artístico muy elaborado que no está dejando indiferente a nadie. Pero, recientemente, se ha podido saber que la vestimenta del andaluz para esta nueva etapa de su carrera profesional está ligada con la propia Lady Gaga. Un pequeño detalle con el que ha querido conectar con su esencia más salvaje, pero que lo une a la icónica artista estadounidense. ¿El motivo? ¡Te lo contamos!

Gracias a una publicación de Instagram, los fans de Manuel Carrasco han podido saber quién es la mente maestra que se encuentra detrás de los diseños del cantante. Y es que, los diseñadores son españoles que se dedican a elaborar piezas arrolladoras. Una serie de obras hechas a manos, que requieren muchas horas de confección y que han conquistado ya a muchas celebridades.

«@it_spain ha sido el encargado de realizar estos chalecos que abren cada concierto. Inspirados en la naturaleza, cada creación gira en torno a los colores de elementos naturales: azul, rojo, verde, blanco y marrón», comienza diciendo la publicación. Un post que ha sido compartido por el propio Manuel Carrasco. «Cada pieza lleva entre 95 y 110 horas de trabajo artesanal. Se elaboran con cuerdas y cordones que primero se preparan y luego se entrelazan, nudo a nudo, a mano, buscando la armonía de los tonos y su significado, incluyendo elementos naturales como conchas marinas, plumas…», agregan.

Y es que, este tipo de prendas destacan por su particularidad e innovación. Pero, también, por la ardua mano de obra que tiene detrás. «Siempre buscando el movimiento en el escenario acompañando a los movimientos de Manuel haciendo un efecto óptico muy salvaje», destacan. Pues, como bien saben los fans, al artista le encanta moverse y darlo todo por el escenario.

«El resultado son obras irrepetibles, llenas de energía y simbolismo, que acompañan con alma a este irrepetible Tour Salvaje. El mismo arte que ya ha iluminado grandes escenarios como los de Rosalía o Lady Gaga entre otros, también forma parte de la historia de Manuel Carrasco y su Pueblo Salvaje», concluyen.

Por lo tanto, Manuel Carrasco y Lady Gaga comparten el vínculo de haber caído rendidos ante esta firma de ropa. Pues, la cantante vistió estas prendas durante su era «911». José It Spain ha querido pronunciarse en el vídeo: «Antiindustria. Partir realmente de la raíz de la prenda. Mi parte es muy artesanal entrelazando nudos con un toque poético, mucha fuerza y partiendo de lo más real, lo más artesanal y lo más puro. No hay máquina, dejarse llevar. Un proceso muy costoso y espero que lo disfrutéis», explica.