Ni el fuego ni la sartén: el truco fácil de Martín Berasategui para hacer el huevo frito perfecto

Se supone que todos debemos saber freír un huevo, pero todavía hay quienes tienen algún problema. Se quema, la yema no queda suave, el sabor no es perfecto, etc. Por suerte, Martín Berasategui ha desvelado su truco para que sea digno de una estrella Michelín.

Martín Berasategui es uno de los cocineros más reputados de la historia gracias a sus numerosas estrellas Michelin y galardones internacionales. Ahora, se ha atrevido con un truco muy básico para cocinar.

El remedio casero lo ha desvelado en una entrevista en la Cadena SER y es tan sencillo, que seguro que ni te lo habías planteado. Comienza a aplicarlo ya mismo y notarás la diferencia.

El truco definitivo para hacer el huevo frito perfecto

Nos hemos acostumbrado a que grandes chefs usen la televisión, la radio y las redes sociales, para desvelar alguno de sus mejores trucos de cocina. Karlos Arguiñano es el ejemplo más claro de ello.

Sin embargo, Martín Berasategui no lo hace con tanta frecuencia, por lo que toca estar muy atento cada vez que desvela alguno de sus remedios caseros; incluso si es para algo tan sencillo como freír un huevo.

El cocinero de San Sebastián ha desvelado que uno de los errores más habituales al freír un huevo es no controlar la temperatura del aceite.

Berasategui insiste en que el aceite debe estar muy caliente, pero sin llegar a quemarse. Si está demasiado tibio hará que el huevo absorba grasa y quede empapado, mientras que uno excesivamente caliente podría cocinarlo de forma desigual.

Para controlar la temperatura, Berasategui recomienda que utilicemos un termómetro improvisado. Seguro que has visto a tu abuela usarlo alguna vez: una miga de pan.

Basta con añadir una pequeña miga de pan en la sartén antes de echar el huevo. Si chisporrotea y se dora en cuestión de segundos, el aceite está en su punto.

El truco de Berasategui para que no te quemes con la sartén

Otro problema que tiene la gente con las frituras y, especialmente con los huevos, son las salpicaduras de aceite hirviendo. Son muy peligrosas y pueden quemarte.

Por ello, Berasategui recomienda que no eches el huevo directamente desde la cáscara, sino que lo rompas en una taza y lo añadas a la sartén ya caliente.

Con esto no sólo vas a reducir las salpicaduras, lo que también te ayudará a mantener la cocina limpia; además, puedes revisar el huevo antes de prepararlo y ver que no tiene restos de cáscara ni daños en la yema o en la clara.

El consejo de la abuela para que la puntilla del huevo esté crujiente

Como consejo adicional, lo que distingue a un huevo frito perfecto de uno mediocre es la famosa puntilla, esa orilla dorada y crujiente que aporta textura y sabor.

Para lograrla debes añadir un poco de aceite encima de los bordes de la clara sin llegar a tocar la yema.

Gracias a este paso, la clara quedará dorada y crujiente y la yema se mantendrá líquida: perfecta para mojar con un poco de pan.