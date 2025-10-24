Hay que saber prepararlo pero es un vicio: el plato que el chef Dani García no se quita de la cabeza

El plato que el chef Dani García no se quita de la cabeza te sorprenderá en todos los sentidos. Es un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Son tiempos de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Los momentos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Unas simples patatas fritas pueden ser la guarnición ideal, Dani García nos enseña a prepararlas en un abrir y cerrar de ojos.

Es un vicio que hay que saber prepararlo

Antes que nada, cualquier aperitivo frito que podamos comer o nos apetezca, siempre será mejor que lo preparemos en casa. El aceite suele ser de mayor calidad y eso siempre es algo importante que debemos empezar a tener en consideración. Son detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno es esa manera de preparar la comida en casa.

Este vicio secreto, es además uno de los más baratos que existen. La guarnición que ha llenado el plato de muchas personas.

El chef español Dani García no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que conviertan este aperitivo en algo más. Prepárate para disfrutar de un vicio de lo más delicioso.

El plato del chef Dani García que no puede quitarse de la cabeza

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Las redes sociales de este famoso chef nos descubren este tipo de receta que puede cambiar cualquier plato. Debemos seguir los consejos de este chef para prepararlas.

Elige siempre patata agria.

Mantén un corte regular, ni muy finas ni muy gordas.

Lávalas en agua fría para quitar el almidón.

Primera fritura → 140-150º, suave, para cocinar sin dorar.

Segunda fritura → 180-190º, para conseguir el dorado y el crujiente perfecto

Un toque de sal al final

Las patatas quedan crujientes por fuera y semisufladas, son un vicio!!

Puedes preparar esta receta del chef o darle un pequeño toque personal, te proponemos una receta de esas que impresionan y que pueden acabar de cambiarlo todo, en una comida de picoteo de esas que impresionan.

Ingredientes:

Para las patatas

1 kilo de patatas

125 gramos de beicon en tiras

150 gramos de queso rallado

Una pizca de sal

1 taza de aceite de oliva

Para la salsa barbacoa

30 gramos de kétchup

15 gramos de azúcar moreno

15 gramos de tomate concentrado

15 gramos de salsa Worcestershire

30 gramos de miel

1 cebolleta

1 pimentón dulce

1 diente de ajo

15 mililitros de aceite de oliva

Cómo preparar patatas beicon chips con salsa barbacoa: