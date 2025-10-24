El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el único líder europeo que no se ha levantado para saludar al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. Durante el inicio del Consejo Europeo, reunido en Bruselas este jueves en la cumbre ordinaria de octubre, todos los jefes de Estado y de Gobierno presentes mostraron sus respetos al líder ucraniano estrechándole la mano en pie mientras éste iba uno a uno hablando con ellos. Él único jefe de Gobierno que no se levantó fue Sánchez, quien se mantuvo en su sitio y le estrechó la mano desde la espalda a la vez que intercambiaba unas escuetas palabras con Zelenski.

Este gesto se ha hecho viral en redes sociales donde miles de usuarios se han hecho eco de la falta de respeto. «Todos los líderes europeos se levantan para saludar a Zelenski. ¡Todos menos uno! Sí, lo has adivinado, todos menos el infame Pedro Sánchez el amigo de Putin y Hamas», ha dicho un usuario.

Durante la reunión de líderes europeos se acordó encarga a la Comisión Europea preparar «cuanto antes» una base legal para usar los activos rusos congelados en Europa. El objetivo es claro: financiar un préstamo millonario que sostenga los esfuerzos de guerra de Ucrania frente a la invasión de Putin.

En una cumbre marcada por la urgencia y la determinación, los jefes de Estado y de Gobierno, con la notable ausencia de Hungría, han acordado exigir al Ejecutivo comunitario que presente opciones financieras basadas en las necesidades reales del gobierno ucraniano.

«De conformidad con la legislación de la UE, los activos de Rusia deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y le indemnice por los daños causados por su guerra», reza el texto de las conclusiones adoptadas en la cumbre.

La UE se ha marcado un calendario ambicioso. El asunto volverá a tratarse en el próximo Consejo Europeo, previsto para el 18 y 19 de diciembre, con la intención de aprobar definitivamente esta medida antes de que acabe el año. Si los plazos se cumplen, los fondos podrían llegar a Ucrania en los primeros meses de 2026.