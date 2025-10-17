Trump se va a Florida y deja solo a Zelenski ante los periodistas y llamando a los líderes europeos

Al término de la reunión, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha abandonado la Casa Blanca para ir a la base de Andrews en Maryland. Desde allí, se ha ido en el Air Force One a Palm Beach (Florida) para pasar el fin de semana. Trump ha dejado así a Zelenski solo frente a los medios en la rueda de prensa posterior a su encuentro. La reunión con los periodistas de Zeleneski se ha producido fuera de la Casa Blanca después de haber almorzado con Donald Trump. El menú incluía una ensalada verde de otoño, pollo asado con batata y manzanas con chiffon de caramelo: «Hemos decidido que de momento no vamos a hablar de forma pública sobre misiles de largo alcance».

Zelenski ha llamado por teléfono para hablar con los líderes europeos. El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski ha mantenido este viernes 17 de octubre una reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca. Trump ha negado a Zelenski los misiles Tomahawk porque espera que «Putin ponga fin a la guerra de Ucrania».

La visita se ha producido un día después de que el Kremlin llamase por teléfono a Donald Trump. Tras hablar por teléfono el jueves 16 de octubre, Trump anunció que se reunirá con Vladimir Putin en Budapest en noviembre: «Será en dos semanas más o menos», destacó entonces.

#BREAKING | Ukrainian President Zelensky Departs White House After Key Talks with US President Trump, Briefs European Leaders In Ongoing Phone Call pic.twitter.com/QaEX5zv9eV — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) October 17, 2025

Zelenski ha pedido armas, como los misiles Tomahawk, que permitieran a las fuerzas ucranianas golpear en profundidad territorio ruso y atacar sitios militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica.

El presidente ucraniano ha defendido que este tipo de ataques podrían obligar a Putin a tomar más en serio las llamadas de Trump para entablar negociaciones directas y poner fin a la guerra.

Pero Putin advirtió el jueves a Trump durante la llamada que suministrar a Kiev los misiles Tomahawk «no cambiará la situación en el campo de batalla, pero causaría un daño considerable a la relación entre nuestros países» según Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin.

En los últimos días, Trump había mostrado cierta disposición a vender a Ucrania misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, a pesar de que Putin advirtiera que tal movimiento podría deteriorar aún más la relación entre Estados Unidos y Rusia.