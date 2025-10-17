Trump niega a Zelenski los misiles Tomahawk porque espera que «Putin ponga fin a la guerra de Ucrania»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha mostrado reticente a darle al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski los misiles Tomahawk, que le ha pedido. «Espero que no necesiten los misiles Tomahawk», ha destacado Donald Trump desde la Sala de Gabinete con el vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump ha enfriado la idea de vender Tomahawk a Ucrania tras llamada del presidente de Rusia Vladimir Putin del jueves 16 de octubre. Donald Trump había indicado anteriormente que podría estar dispuesto a vender a Ucrania misiles Tomahawk capaces de atacar en profundidad territorio ruso. En cambio, ha cambiado de opinión después de la llamada telefónica que tuvo con Putin durante dos horas.

Trump ha destacado que «los Tomahawk son armas muy peligrosas. Son armas increíbles. Si te gusta la guerra, son de las más precisas… son un arma asombrosa, muy poderosa, pero también muy peligrosa», ha afirmado Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha advertido que proporcionarlas a Ucrania sería una escalada y «podría significar que ocurran muchas cosas malas… Los Tomahawk son algo serio».

President @realDonaldTrump welcomes President Zelensky to the White House 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/sf0kj8tiiI — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

El presidente de Estados Unidos le ha explicado a Zelenski que Estados Unidos necesita los misiles para su propia defensa: «También queremos Tomahawk. Estamos dando cosas que necesitamos para proteger nuestro país», ha afirmado Trump, y ha agregado: «Quiero que esta guerra termine».

Antes de la reunión con Trump, Zelenski se ha reunido con representantes del fabricante de los Tomahawk, Raytheon, y también ha hablado con el jefe de Lockheed Martin, empresa que desarrolla el sistema de control de armas de estos misiles.

Zelenski ha visitado la Casa Blanca un día después de que Donald Trump recibiera una llamada telefónica del Kremlin el jueves 16 de octubre. Trump y Vladimir Putin mantuvieron una larga conversación telefónica para abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania. El jueves 16 de octubre Trump anunció después de la llamada telefónica que se reunirá con Vladimir Putin en Budapest en noviembre: «Será en dos semanas más o menos».

Zelenski había pedido armas, como los misiles Tomahawk, que permitieran a las fuerzas ucranianas golpear en profundidad territorio ruso y atacar sitios militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica.

El presidente ucraniano ha sostenido que este tipo de ataques podrían obligar a Putin a tomar más en serio las llamadas de Trump para entablar negociaciones directas y poner fin a la guerra.

Pero Putin advirtió el jueves a Trump durante la llamada que suministrar a Kiev los misiles Tomahawk «no cambiará la situación en el campo de batalla, pero causaría un daño considerable a la relación entre nuestros países» según Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin.

En los últimos días, Trump había mostrado cierta disposición a vender a Ucrania misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, a pesar de que Putin advirtiera que tal movimiento podría deteriorar aún más la relación entre Estados Unidos y Rusia.