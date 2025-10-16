Trump y Putin mantienen una «larga conversación» horas antes de que Zelenski visite otra vez la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha mantenido una «larga» conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la víspera de la visita del mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca.

«Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya», ha declarado Trump a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social a pocas horas de reunirse con Zelenski, el presidente de Ucrania.

La visita de Zelenski a la Casa Blanca llega en un momento trascendental en la guerra de Ucrania, ya que la Administración Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk tras solicitarlo largamente Zelenski. De ayudar EEUU a Ucrania con los citados misiles, hay que considerar que este hecho puede convertirse en «un nuevo paso de agresión» en la guerra.

Esta misma semana, el presidente de Ucrania anunció que una delegación negociadora de su país ya había partido rumbo a Estados Unidos, incluidos varios representantes diplomáticos, además de la primera ministra, Yulia Sviridenko o el ministro de Defensa, Rustem Umerov.