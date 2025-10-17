Trump asegura que «hay un enorme resentimiento» entre Zelenski y Putin que retrasa un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que «hay un enorme resentimiento» entre el presidente de Ucrania Volodomir Zelenski y el presidente de Rusia Vladimir Putin que retrasa un acuerdo de paz. «Hay mucha mala sangre. Tienen una enorme mala sangre. Realmente es lo que está retrasando, creo, un acuerdo. Pienso que lo vamos a lograr y tenemos que hacerlo duradero, como dije en Medio Oriente, eterno», ha declarado Donald Trump desde la Sala de Gabinete.

«En Oriente Medio es una situación mucho más complicada. Hubo 59 países involucrados, y cada uno de ellos estuvo de acuerdo. Y es, ya saben, algo asombroso. La mayoría de la gente no pensaba que fuera posible. Esto va a ser algo que realmente creo que se logrará. Ayer tuve una muy buena conversación con el presidente Putin. Creo que él quiere que se haga», ha destacado Trump.

Por su parte, Zelenski, frente a Trump, ha señalado que «el presidente Trump tiene ahora una gran oportunidad para terminar esta guerra».

«El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha demostrado al mundo que puede gestionar un alto el fuego en Medio Oriente. Por eso espero que pueda hacer lo mismo aquí. Y también tendremos un gran éxito. Para Ucrania, es una gran oportunidad, y espero que el presidente Trump pueda lograrlo», ha declarado Volodimir Zelenski.

Trump, por su parte, ha afirmado en un momento de la reunión: «Necesitamos Tomahawk, y necesitamos muchas otras cosas que hemos estado enviando a Ucrania en los últimos cuatro años».

El encuentro entre Trump y Zelenski, anunciado a principios de esta semana, se ha producido un día después de que el Kremlin llamase por teléfono a Trump. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia Vladimir Putin hablaron por teléfono durante dos horas.

Zelenski ha dejado claro que su objetivo principal es asegurar mejores defensas para Ucrania en medio de los constantes bombardeos aéreos rusos sobre ciudades, infraestructura energética y hospitales, siendo su prioridad la adquisición de los misiles estadounidenses Tomahawk.

Con la capacidad de alcanzar incluso más allá de Moscú, el Tomahawk es un sofisticado misil de crucero de largo alcance y alta precisión. podría aumentar la capacidad de Ucrania para golpear más profundo en territorio ruso y atacar no solo su complejo militar, sino también la industria petrolera, que ha financiado en gran medida el presupuesto bélico de Putin.

Tras su llamada con Putin el jueves, Trump afirmó que se había logrado un “gran progreso”, aunque no proporcionó detalles sobre cómo se alcanzaron esos avances. Sin embargo, ambos líderes acordaron volver a reunirse en persona, esta vez en Hungría.