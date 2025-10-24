Adiós a las luces de Navidad de siempre: su sustituto es mucho más moderno, original y de bajo consumo
Toma nota del sustituto de las luces de Navidad
Ni Austria ni Viena: el mercadillo navideño más increíble que vas a visitar en tu vida
Ni Austria ni Viena: el mercadillo navideño más increíble que vas a visitar en tu vida
Parece Alemania o Austria, pero es el mercadillo navideño más bonito y va a estar en España
Las luces de Navidad de siempre van a cambiar, ya tenemos un sustituto mucho más moderno, original y de bajo consumo. Un buen básico que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que la Navidad está cada vez más cerca. Parece que el tiempo pasa a gran velocidad y lo hace de tal forma que conseguimos tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos.
Con una situación del todo inesperada, podemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan importantes. Las tendencias en decoración van cambiando y se mueven en una dirección radicalmente diferente. Es cuestión de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que estar preparados para dar con un cambio radical que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de buscar un sustituto a esas luces de Navidad que parece que son un clásico que nunca desaparecerá, pero ya tiene los días contados, nada más descubras este elemento.
Las luces de siempre de Navidad se despiden de las casas
Hemos tenido durante años o incluso décadas unas luces que se han convertido en un clásico de todas las casas. Quizás las empezamos a ver llegar a toda velocidad de una forma que no esperaríamos. En estos días parece que esperamos lo inesperable, pero en realidad, estamos a punto de percibir un cambio.
La decoración de las casas está experimentando una tendencia diferente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que llegan. En esencia lo que llega es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Estas luces que nos ayudan a decorar nuestra casa con esa energía propia de una fiesta de las que no se olvidan, llega con fuerza y lo hace para advertirnos que todo puede acabar siendo posible. Habrá llegado ese día en el que tocará estar muy pendientes de lo que puede pasar en estas jornadas.
Se despiden de las casas las luces de Navidad como las conocíamos y llegan otras que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.
El sustituto es mucho más moderno, original y de bajo consumo
La realidad es que estamos ante un importante cambio en algo tan esencial como la esperada decoración de Navidad. Tenemos por delante una serie de días en los que haremos brillar con luz propia nuestra casa y lo haremos de tal forma que conseguiremos aquello que deseamos.
Tal y como nos explican en su blog los expertos de Arquitectura sostenible, existen alternativas a las luces de Navidad tal y como las conocemos:
- Luces LED. Si todavía no estás usando luces LED en tu casa, ahora es el momento perfecto de empezar. No solo son extremadamente eficientes energéticamente, ya que utilizan hasta un 90% menos de energía que las bombillas incandescentes, sino que también duran el doble. Son perfectas para decorar el árbol, ya que algunas luces LED tienen ciertas formas o figuras e incluso pueden cambiar de color. También existen guirnaldas LED que te ayudarán a crear un ambiente cálido y acogedor de forma sostenible. Las puedes colocar en el propio árbol, en el balcón, en el jardín, en el marco de la puerta… las opciones son infinitas. Así que, ya sabes, si eres de esas personas que disfrutan decorando e iluminando cada rincón de la casa, las luces LED son unas grandes aliadas. El medioambiente lo agradecerá y tu factura de la luz, también.
- Luces con energía solar. Algunas variedades de iluminación de exterior pueden funcionar con energía solar, lo que significa que son capaces de obtener energía natural y renovable del sol. Esta es la mejor alternativa para iluminar jardines o terrazas a la vez que reducimos el impacto medioambiental ligado al consumo energético. Lo mejor es que incluso existen figuras luminosas con formas navideñas que emplean luces conectadas a energía solar. De esta forma estarás cuidando el planeta sin tener que renunciar a dar rienda suelta a tu espíritu navideño.
- Temporizador de ahorro de energía. Por mucho que nos guste una buena iluminación navideña, mantener las luces encendidas las 24 horas del día puede suponer un enorme gasto de energía. Y seamos sinceros: dejarlas encendidas cuando estamos trabajando, haciendo recados o visitando a amigos y familiares es completamente innecesario. Para evitar ese gasto absurdo, se pueden utilizar temporizadores de ahorro de energía para ajustar las horas de funcionamiento de las luces. Estos permiten establecer una hora concreta para que la energía se apague automáticamente, lo cual es ideal para evitar despistes en estos días tan ajetreados. Además, algunas variedades ya incorporan el temporizador o incluso pueden ser controladas a distancia con una aplicación.
- Farolillos y velas. Si te gusta también añadir decoración en la mesa y a los pies del árbol, puedes optar por hacer tus propios farolillos caseros. Con tarros de vidrio, papel, latas o cartones de leche, velas LED y un poco de maña, puedes crear un ambiente de lo más festivo. Las velas de toda la vida son igualmente perfectas para, además de ofrecer una iluminación más natural, adornar la mesa del comedor con un centro de mesa navideño y sostenible. Puedes reunir, por ejemplo, ramas de pino, frutos rojos y piñas para conseguir una decoración más natural y ecológica.