Ni Austria ni Viena: el mercadillo navideño más increíble que vas a visitar en tu vida

Si hay un mercadillo navideño en Europa que combina magia, naturaleza y tradición, es el de Ravennaschlucht, en Alemania. Situado en la Selva Negra, lo que hace especial a este mercadillo es su entorno natural: se encuentra en un barranco formado por el arroyo Ravenna, rodeado de altos árboles de la Selva Negra y justo debajo de un puente ferroviario de 40 metros de altura por el que pasan trenes iluminados por la noche. Esta combinación de naturaleza y arquitectura crea un escenario mágico que ningún amante de la Navidad debería perderse.

Es un destino maravilloso para familias, ya que ofrece varias actividades para los más pequeños, como: oficina de Correos de Navidad para enviar cartas a Papá Noel y senderos iluminados en el bosque que enseñan la historia de la Navidad. Asimismo, el mercadillo cuenta con más de 40 puestos de artesanía local. Desde decoraciones navideñas tradicionales hasta relojes de cuco y productos típicos de la Selva Negra, cada chalet está cuidadosamente decorado, integrando la tradición con el entorno natural.

El mercadillo navideño más bonito del mundo

Aunque la mayoría prefiere la noche, visitar el mercadillo navideño durante el día tiene su encanto, especialmente si hay nieve. El mejor momento es cuando empieza a anochecer, ya que las luces se encienden gradualmente, creando un ambiente de cuento de hadas. Las tonalidades cambian y se refleja en el agua del arroyo Ravenna, sumando al encanto del lugar.

La comida es una parte esencial de la experiencia en el mercado de Navidad de Ravennaschlucht. Entre las opciones más populares se encuentran los bocadillos de salchicha, incluyendo variedades ahumadas y choricitos, el salmón a la brasa y los tradicionales spätzle con chucrut. Para entrar en calor, no pueden faltar el vino caliente y el chocolate caliente.

Horarios

El mercadillo navideño de Ravennaschlucht no abre todos los días, sino sólo los fines de semana, lo que lo hace aún más especial. Para 2025, las fechas confirmadas son del 28 al 30 de noviembre, del 5 al 7 de diciembre, del 12 al 14 de diciembre y del 19 al 21 de diciembre. Además, el 11 de diciembre podrán visitarlo únicamente los residentes en la Selva Negra. Los horarios de apertura varían según el día: los viernes abre de 15:00 a 21:00 horas, los sábados de 14:00 a 21:00 horas y los domingos de 14:00 a 20:00 horas.

Precios y cómo llegar

El acceso al mercadillo navideño más bonito del mundo tiene distintos precios según la franja horaria: los adultos que entren antes de las 16:00 horas pagan 6,50 €, mientras que después de las 16:00 horas el precio es de 8,50 €. Los niños hasta 6 años pueden entrar gratis, aunque el shuttle bus tiene un coste de 3 €.

Para grupos de más de 20 personas, el precio es de 5,50 € antes de las 16:00 y 7 € después de esa hora. Las personas con movilidad reducida pagan 5 € antes de las 16:00 y 7 € después, y su acompañante recibe un descuento del 50 %.

Si llegas en coche, es obligatorio reservar plaza de parking, que cuesta 8 €. Otra opción es utilizar los autobuses lanzadera desde Friburgo, Hinterzarten o Himmelreich, cuya tarifa está incluido en la entrada. Las entradas sólo se venden online, no hay venta en taquilla.