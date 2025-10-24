Sonia Bermúdez molesta por la dureza de Suecia: «Se puede parar antes sacando tarjeta»

Sonia Bermúdez compareció ante los medios después de estrenarse en el banquillo de España con una goleada a Suecia. La seleccionadora aparecía radiante, después de dejar sentenciado el pase a la final de la Liga de Naciones, a la espera de la vuelta. Pero también se mostró molesta por la dureza de las suecas y por la permisividad de la árbitra: «Creo que se puede parar [la dureza] antes. Si hay una falta así se puede sacar antes tarjeta, porque se está jugando con la salud de las futbolistas, pero quiero quedarme con que hemos ganado».

Esa dureza se reflejó desde el comienzo. De hecho, Salma se lesionó en los primeros minutos por lo que la seleccionadora considera que es «una agresión» y tuvo que cambiarla en el 27′. «Estamos esperando ver cómo está. Me gustaría recalcar que puede ser fuera de juego pero luego hay una agresión. Esperemos que no sea nada», señaló. De ahí que su debut no sea el soñado, puesto que «se ha lesionado una jugadora». «Estoy feliz por el resultado y por el trabajo del equipo», ha apuntado.

También habló de Jenni Hermoso. Apenas cinco minutos dispuso la delantera en su regreso con España, un año después de su última llamada, con Tomé en el banquillo. La de Carabanchel era la gran novedad de la lista, pero no ha tenido apenas protagonismo durante el encuentro, más allá de ser aclamada por la afición cuando saltó a calentar y al entrar en el terreno de juego.

Pero este rol, no es definitivo. O, al menos, así lo dice Bermúdez: «Más que en los minutos, me gustaría que pensáramos en que ha vuelto. La tenemos en la punta, mediapunta, pero hoy es un día de disfrutar. Ya pensaremos en los roles que va a tener cada jugadora. Se ha emocionado, es normal, porque vestir la camiseta de España es increíble».

Más allá de Jenni, lo importante es que la Selección se ha reencontrado con el triunfo, metiéndole un 4-0 a las suecas con el que dejan casi certificada su presencia en la final, donde defenderían el título de Liga de Naciones: «El formato no lo podemos cambiar. Vamos a celebrar hoy y ya mañana a pensar en la vuelta».

España ha cuajado un gran papel, aunque Bermúdez ha señalado que irá «metiendo marices y diferentes situaciones». «Dependerá de lo que busquemos. Tenemos futbolistas que se adaptan bien y son muy inteligentes en el juego. Lo que queremos es sacar lo mejor y que se sientan cómodas jugando», ha explicado. También ha desvelado su plan de partido: «Tenía claro que Suecia iba a presionar alto y hemos intentado modificarnos un poco en línea de tres. Después nos hemos estructurado y hemos generado superioridad por dentro».

La gran protagonista del partido ha sido Claudia Pina, que ha hecho un doblete tras entrar en sustitución de Salma: «Desde que llegamos hemos visto a todo el equipo queriendo sumar, desde que ha entrado la hemos visto en varias posiciones. Tiene gol y nos ha ayudado mucho. Ha hecho un gran partido».

«Puede jugar de extremo, de interior, de punta… Pensábamos que Suecia nos podía venir a buscar y la idea era sacarla con su desborde en la segunda parte. Está en un gran momento, nos ha costado tomar la decisión. La veo de nueve, estamos felices por ella porque ha estado soberbia», ha señalado sobre la delantera del Barcelona.