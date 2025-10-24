La lesión evitable de Salma: se rompe en una acción que tuvo que ser anulada por fuera de juego claro

Hay lesiones que se pueden evitar. La lesión de Salma Paralluelo ha sido una de ellas. La delantera volvía a la titularidad con España mucho tiempo después, en el partido ante Suecia, y lo hacía en el primer encuentro con Sonia Bermúdez al mando. Una oportunidad para desquitarse, después de lo que sucedió en la final de la Eurocopa.

Pero la atacante duró 27 minutos en el terreno de juego. Sufrió un penalti que la lesionó y que, además, no fue pitado al estar claramente en fuera de juego. Sin embargo, la linier, no levantó la bandera y la acción siguió, terminando con la jugadora del Barcelona lesionada y abandonando el terreno de juego entre lágrimas.

La delantera del Barcelona se anticipaba a su marcadora, se marchaba en velocidad hacia el área y sufría entonces una falta clara en la zona de castigo. Penalti claro. Sin embargo, había arrancado adelantada, por mucho. Un fuera de juego claro en el que la asistente no levantó el banderín, confiando en que si algo pasaba estaría el VAR para acudir al rescate. Pero la acción de la juez de línea derivó en una lesión de Salma.

🤞 Esperemos que se quede en un susto. Salma Paralluelo sale llorando del campo tras un extraño gesto en su rodilla izquierda. La árbitra había señalado penalti, pero la jugada finalmente fue anulada por fuera de juego previo. #UWNL #SeleccionRTVE pic.twitter.com/n1mhNsRsiw — Teledeporte (@teledeporte) October 24, 2025

Lesión de rodilla de Salma

Al caer, se hacía daño y, minutos después, tenía que abandonar el terreno de juego. Lo hacía entre lágrimas, consciente de que tenía ante Suecia una oportunidad para mejorar sensaciones y reivindicarse tras la final de la Eurocopa, en la que perdonó oportunidades claras para hacer a España campeona en la prórroga. Pero el partido de Salma duraba mucho menos de lo esperado.