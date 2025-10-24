España – Suecia femenino en directo hoy: cómo va y resultado en vivo del partido de la selección española en la Liga de Naciones
Sigue en directo la ida de semifinales en La Rosaleda
La Liga de las Naciones va llegando a su fin y este viernes la selección española femenina juega un partido clave en La Rosaleda (Málaga) para acercarse un poco más a su objetivo de revalidar el título logrado el año pasado. La ida se disputará en territorio español, mientras que la vuelta será el próximo martes en suelo sueco. Sigue en directo la semifinal entre España y Suecia en OKDIARIO.
El de este viernes será el encuentro con el que se abra la etapa de Sonia Bermúdez, una nueva España para la campeona del mundo y de la Liga de Naciones. Tras caer en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, lo cual le costó el puesto a Montse Tomé, la exigencia sigue siendo máxima. Suecia espera en Málaga para protagonizar un duelo de altura, ya que las suecas llegan terceras del ranking FIFA.
La selección española busca su primer triunfo de esta nueva era en la que se han recuperado nombres como Jenni Hermoso y Mapi León. Ésta segunda renunció en 2022 a seguir representando a España hasta que no se produjeran una serie de cambios que, pese a que sucedieron, no le llevaron a cambiar su postura. La del Pachuca se perdió la Eurocopa por decisión de Montse Tomé y vuelve con ganas de levantar otro trofeo.
La lista de la nueva seleccionadora cuenta con seis cambios respecto a la de las futbolistas que fueron al último torneo. En ella, destaca la ausencia de Athenea del Castillo, del Real Madrid, y la de Patri Guijarro, que se lesionó recientemente. España defiende el título que ganó a comienzos de 2024 y que le dio el pase a los Juegos Olímpicos de París.
La España de Bermúdez se estrena con Suecia
Aquella Liga de Naciones dio comienzo a la etapa de Montse Tomé, con un triunfo en Gotemburgo con una seleccionadora que llegaba prácticamente sentenciada a su debut y salió airosa, pero no llegó a recuperarse de aquello. Todo lo contrario que la actual, que llega con el respaldo de la directiva y cuenta con el beneplácito también del vestuario, puesto que fue compañera de muchas de esas jugadoras y a otras las entrenó en las categorías inferiores.
Cierto es que el trabajo de Sonia en la sub-20 y sub-23 no ha podido ser mejor. Si hay una opción de garantías para liderar esta etapa hasta 2027, en la que debería comenzar el relevo generacional, es la de Bermúdez, puesto que conoce la casa a la perfección. Contra Suecia tiene su primera prueba, que además será de fuego
Dónde ver el partido en directo
El España-Suecia podrá seguirse por televisión en nuestro país a partir de las 20:00 horas a través de Teledeporte. La cadena pública también ofrecerá el encuentro online, a través de su plataforma RTVE Play. Podrás seguir toda la información del partido en directo, así como la previa y el post en la web de OKDIARIO, que cubrirá toda la actualidad de la selección femenina.
50'
Duro golpe a Mariona
Se duele la jugadora de la selección tras una falta de una sueca, pero consigue levantarse. Se lleva la amarilla Lundkvist.
46'
En marcha la segunda parte
España gana por 3-0 a Suecia y quiera más para dejar encarrilado el pase a la final incluso antes de la vuelta en el país escandinavo.
¡Descanso en La Rosaleda!
El estreno de Sonia Bermúdez está siendo inmejorable. 3-0 contra Suecia, la tercera mejor selección según el ranking FIFA. Con el doblete de Alexia Putellas y Claudia Pina, que entró con la lesionada Salma Paralluela, España encarila las semifinales de la Liga de Naciones.
39'
España juega a placer
Contra la tercera selección del mundo, recordemos. Ahora otra ocasión de Mariona de cabeza tras centro de Vicky López.
35'
¡Qué festival, el segundo de Alexia!
¡Madre mía pero qué primera parte de España! Cae el tercero de la selección, el segundo de Alexia Putellas, que entró como un ratón de área para mandar a la red un balón que se fue al larguero.
32'
¡¡¡Gol de Claudia Pina!!!
Esto sí que es llegar y besar el santo. Claudia Pina hace el segundo para España. Buen gol de la ’20’ con toque de la meta sueca. Apenas llevaba siete minutos en el campo y ahora ha marcado el 2-0 para la selección española.
24'
Salma no puede seguir
La delantera no puede continuar. Está lesionada y se marcha sustituida entre lágrimas por molestias en la rodilla tras la dura falta de Ilestedt en el penalti que no se señaló. Un ejemplo más de que a veces dejar seguir la jugada puede costar una lesión y que los linieres cada día cuentan menos. Entra Claudia Pina.
20'
Primera llegada de Suecia
Tiro de Blackstenius que se pierde por línea de fondo. Iba blandito, pero Suecia ya avisa.
16'
El VAR retira el penalti
El fuera de juego era claro y el segundo de momento tendrá que esperar. La árbitro Iuliana Demetrescu ni siquiera tuvo que revisarlo en la pantalla.
15'
¡Penalti para España!
Falta clarísima sobre Salma Paralluelo en el área, aunque puede haber fuera de juego de la zaragozana. Además, se duele la delantera y calienta Claudia Pina por si acaso. Lo está revisando todo el VAR.
13'
España ya domina
Decíamos que el partido no tenía dominador claro, pero el gol le ha sentado de maravilla a España, que se ha hecho con el balón y Suecia no sale de su campo.
11'
¡Golaaaaaaaaaazo de Alexia!
¡Lo estábamos diciendo! Qué pedazo de gol de Alexia Putella a los 10 minutos de partido. Disparo sensacional de la jugadora del Barcelona, que la aloja directamente en la escuadra para hacer el primero. Empieza bien la cosa en La Rosaleda y este es uno de los goles por los que vale la pena pagar una entrada. España 1-0 Suecia.
10'
Falta buena para España
Y amarilla para Suecia. Derriba Angeldahl a Mariona tras agarrarla varias veces y se lleva la amonestación. Chutará Alexia y ojo que es buena para su zurda.
5'
Arranque sin dueño
Ritmo lento de inicio en el que España se quiere ir imponiendo poco a poco, jugada a jugada. De momento no hay ocasiones en La Rosaleda. La mejor noticia es las 20.000 espectadoras que hay en Málaga para ver a la selección.
1'
¡Empieza el partido!
Saca Suecia y recupera rápido España. La semifinal está en marcha.
¡Suena el himno de España en Málaga!
Emoción en las caras de las 11 jugadoras de la selección, que se enfrentan a otra bonita batalla en búsqueda de la final. ¡Vamos España!
¡Aitana alza el Balón de Oro!
Momentazo en La Rosaleda. Aitana Bonmatí luce su tercer Balón de Oro ante la afición española tras recibirlo de manos de su ex compañera Rolfö.
Todo listo en La Rosaleda
Las jugadoras de la selección española ya están en el vestuario tras el calentamiento para atender a las últimas indicaciones técnicas de Sonia Bermúdez. Recordemos que este viernes debuta como seleccionadora nacional. El estadio del Málaga presentará un gran ambiente para este partidazo de selecciones y en breve sonará el himno de España.
Una final en juego
España y Suecia se disputan uno de los pases a la final de la Liga de Naciones, una competición que las nuestras ya ganaron el año pasado en La Cartuja. La otra semifinal la están jugando Alemania y Francia, con victoria para las alemanas por 1-0.
También hay once de Suecia
Esta es la alineación que presenta la selección sueca: Falk, Lundkvist, Björn, Ilestedt, Sandberg; Asllani, Olme, Angeldahl; Rolfö, Blackstenius, Rytting-Kaneryd.
Alineación de España
Sonia Bermúdez incluye a Mapi León de inicio, pero no a Jenni Hermoso. Este es el once de España: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes (capitana), Mapi León, Olga Carmona; Laia Alexandri, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Vicky López, Mariona, Salma Paralluelo.
((🔔))
X𝐈 Con la ida de la semifinal como escenario: lo tenemos.
¡El primer 𝗢𝗡𝗖𝗘 de Sonia Bermúdez como seleccionadora nacional!
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/zx1elXUxkQ
— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Aquí arranca la retransmisión del partido de la Liga de Naciones en la que España se la juega contra Suecia. En 45 minutos empieza el fútbol en La Rosaleda, únete y sigue el choque de las nuestras y toda la previa.
51'
¡Providencial Paredes!
Balón largo de Suecia que llega a las botas de la delantera e Irene Paredes llega al corte para evitar el tiro de la jugadora. Fundamental nuestra capitana.