España – Suecia femenino en directo hoy: cómo va y resultado en vivo del partido de la selección española en la Liga de Naciones

La Liga de las Naciones va llegando a su fin y este viernes la selección española femenina juega un partido clave en La Rosaleda (Málaga) para acercarse un poco más a su objetivo de revalidar el título logrado el año pasado. La ida se disputará en territorio español, mientras que la vuelta será el próximo martes en suelo sueco. Sigue en directo la semifinal entre España y Suecia en OKDIARIO.

El de este viernes será el encuentro con el que se abra la etapa de Sonia Bermúdez, una nueva España para la campeona del mundo y de la Liga de Naciones. Tras caer en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, lo cual le costó el puesto a Montse Tomé, la exigencia sigue siendo máxima. Suecia espera en Málaga para protagonizar un duelo de altura, ya que las suecas llegan terceras del ranking FIFA.

La selección española busca su primer triunfo de esta nueva era en la que se han recuperado nombres como Jenni Hermoso y Mapi León. Ésta segunda renunció en 2022 a seguir representando a España hasta que no se produjeran una serie de cambios que, pese a que sucedieron, no le llevaron a cambiar su postura. La del Pachuca se perdió la Eurocopa por decisión de Montse Tomé y vuelve con ganas de levantar otro trofeo.

La lista de la nueva seleccionadora cuenta con seis cambios respecto a la de las futbolistas que fueron al último torneo. En ella, destaca la ausencia de Athenea del Castillo, del Real Madrid, y la de Patri Guijarro, que se lesionó recientemente. España defiende el título que ganó a comienzos de 2024 y que le dio el pase a los Juegos Olímpicos de París.

La España de Bermúdez se estrena con Suecia

Aquella Liga de Naciones dio comienzo a la etapa de Montse Tomé, con un triunfo en Gotemburgo con una seleccionadora que llegaba prácticamente sentenciada a su debut y salió airosa, pero no llegó a recuperarse de aquello. Todo lo contrario que la actual, que llega con el respaldo de la directiva y cuenta con el beneplácito también del vestuario, puesto que fue compañera de muchas de esas jugadoras y a otras las entrenó en las categorías inferiores.

Cierto es que el trabajo de Sonia en la sub-20 y sub-23 no ha podido ser mejor. Si hay una opción de garantías para liderar esta etapa hasta 2027, en la que debería comenzar el relevo generacional, es la de Bermúdez, puesto que conoce la casa a la perfección. Contra Suecia tiene su primera prueba, que además será de fuego

Dónde ver el partido en directo

El España-Suecia podrá seguirse por televisión en nuestro país a partir de las 20:00 horas a través de Teledeporte. La cadena pública también ofrecerá el encuentro online, a través de su plataforma RTVE Play. Podrás seguir toda la información del partido en directo, así como la previa y el post en la web de OKDIARIO, que cubrirá toda la actualidad de la selección femenina.