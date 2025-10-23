Alineación de España contra Suecia: Mapi apunta a titular y Jenni Hermoso puede ser la sorpresa

España empieza una nueva etapa de la mano de Sonia Bermúdez y lo hace con unas semifinales de la Liga de Naciones, ante Suecia. El primero de los dos duelos –es a ida y vuelta– contará con novedades en la alineación de la Selección, vigente campeona del mundo y subcampeona de Europa, que busca revalidar el título logrado en 2024, con el que sacaron el billete a los Juegos Olímpicos. Mapi León apunta volver por la puerta grande, como titular en defensa, mientras que Jenni Hermoso, la otra gran novedad de la convocatoria, podría hacer de falso nueve, también de inicio.

Las bajas condicionan a la Selección en el primer partido de Sonia Bermúdez al frente. Patri Guijarro, una de las mejores jugadoras del mundo y la mejor en su puesto, en el pivote, no está por lesión. Tampoco está Esther, pichichi de la pasada Eurocopa. Por tanto, Bermúdez tendrá que hacer variaciones respecto a lo que nos tenía acostumbrados su predecesora en el cargo, Montse Tomé.

Mapi León, que es la principal novedad de la convocatoria, vuelve con España tres años después de su renuncia. Y todo hace indicar que lo hará como compañera de Irene Paredes en el eje de la zaga. Otra de las opciones podría ser María Méndez, mientras que Laia Aleixandri no cuenta en estos momentos como central para la entrenadora y, tras la baja de Guijarro, pasará al centro del campo.

Aunque la gran incógnita está en ataque. Sin Esther, las posibilidades que se abren son múltiples. Desde Claudia Pina –poco probable– en esa punta, pasando por Salma Paralluelo, Alba Redondo, Cristina Martín-Prieto y, por qué no, Jenni Hermoso. Puede ser la gran novedad en la alineación de España contra Suecia.

Posible alineación de España contra Suecia

Donde sí que no hay dudas es bajo palos. Cata Coll será la portera titular de Sonia Bermúdez en su estreno. La del Barcelona lleva desde el Mundial de 2023 defendiendo la portería de España y seguirá haciéndolo. Bermúdez es la tercera seleccionadora que confía en la balear, tras Vilda y Tomé. Pese a que Nanclares comenzó jugando la Eurocopa, lo hizo por una indisposición de la meta culé, que sigue siendo fija bajo los palos.

En defensa hay tres jugadoras que son fijas. Se trata de Ona Batlle y Olga Carmona en los laterales diestro y zurdo y de Irene Paredes en el centro de la zaga. La capitana es indiscutible. Su acompañante habitual en estos últimos tiempos ha sido Aleixandri, aunque la llegada de Mapi lo cambia todo.