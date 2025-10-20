Mapi León y Jenni Hermoso reaparecen con España: la Selección se concentra para medirse a Suecia

La selección española femenina se ha concentrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de cara a las semifinales de la Liga de Naciones que disputarán ante Suecia. Las internacionales ya se encuentran preparando la eliminatoria a doble partido que supondrá el debut de Sonia Bermúdez como seleccionadora. Lo hacen con las novedades de Jenni Hermoso y Mapi León, que regresan con España tras un año y más de tres de ausencia, respectivamente.

A las 12:30 horas de este lunes estaban citadas las internacionales en el cuartel general de la Federación. Allí han acudido las 23 convocadas por Bermúdez, en la primera lista tras la Eurocopa, en la que la Selección fue subcampeona al perder la final contra Inglaterra en una fatídica tanda de penaltis. Aquella derrota supuso el fin de una era, la de Montse Tomé, que llevaba dos años en el cargo. Ahora, se inicia una nueva etapa de la mano de la ex seleccionadora sub-20 y sub-23, que cuenta con grandes novedades.

La gran bomba de la nueva seleccionadora en su primera convocatoria es la presencia de Mapi León. Renunció a seguir siendo convocada en 2022, cuando 15 futbolistas anunciaron que no volverían con España mientras que no se produjeran cambios. Tres años después, era la única que mantenía su postura, hasta que con la llegada de Bermúdez se ha conseguido que vuelva.

La central del Barcelona es una de las mejores del mundo en su puesto, pero su idea de que la Selección no era un lugar «seguro» para ella y sus compañeras, había provocado su renuncia tanto en 2022, aún con Vilda y antes del Mundial, como en 2023, tras el nombramiento de Montse Tomé y la concentración en Oliva, donde tuvo que intervenir el CSD para lograr que las jugadoras se quedaran, dado que se habían plantado tras el beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

La delantera de Carabanchel es otra de las novedades. Hermoso llevaba sin acudir con España desde el pasado año, cuando en la convocatoria de octubre Tomé la dejó fuera. Entonces, dio a entender que su ausencia se debía a problemas extradeportivos que alteraban la convivencia del grupo. Cuando se cumple un año de aquello, la atacante del Tigres mexicano regresa también con la Selección para medirse a Suecia.

Mapi León y Jenni Hermoso empiezan «de cero»

Desde el día de su presentación como nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez dejó caer que la llamada de ambas podría producirse, puesto que se empezaba «de cero». Especialmente, se contaba con que Jenni Hermoso estaría en la primera lista de la vallecana al frente de la selección campeona del mundo, aunque más complicado parecía en el caso de Mapi León, debido a los problemas que había habido con ella anteriormente. Pero la Federación ha conseguido acercar totalmente posturas con la defensa, que se ha incorporado este lunes a la concentración.

También está citada Alba Redondo, que ha sido llamada a filas después de la ausencia por lesión de Esther González. La delantera del Real Madrid era una de las principales ausencias, junto con la de Athenea, respecto a lo que España presentó en la Eurocopa en la que se proclamó subcampeona. Tras marcar cinco goles en lo que va de temporada, dos de ellos en los dos últimos encuentros, ha sido finalmente convocada tras conocerse que Esther, pichichi de la Euro, no podrá incorporarse por unas molestias.