La «nueva etapa» de Sonia Bermúdez: vuelve la vieja guardia a la Selección con Jenni Hermoso y Mapi León

La selección española femenina inicia «una nueva etapa» con Sonia Bermúdez al frente, en la que destaca el regreso al pasado del vestuario. Dos jugadoras que parecían ya ser historia con España, como son Jenni Hermoso y Mapi León, han vuelto a una convocatoria tras mucho tiempo fuera, aunque los motivos de sus ausencias eran muy distintos. Algo que refleja la completa ruptura con las anteriores etapas, pero que por otro lado supone un peligroso regreso al pasado.

Estas dos llamadas dejan claro desde el primer día que la seleccionadora tiene al vestuario de su lado. Jenni, apartada desde el pasado mes de octubre, vuelve con España un año después. Hace un año, Montse Tomé dejó entrever que la jugadora no entraba en sus planes por motivos extradeportivos y que para encontrar la armonía en la convivencia, era necesaria su salida del equipo. La delantera inició entonces una guerra contra la seleccionadora, con constantes ataques en redes sociales.

Con Mapi León la situación fue bien distinta. Tras la Eurocopa de 2022, la jugadora del Barcelona renunció a seguir yendo con España, junto con otras 14 futbolistas, hasta que no se dieran una serie de cambios. El pulso se mantuvo hasta antes del Mundial, cuando la mayoría se declararon convocables. La central mantuvo su decisión incluso tras la salida de Luis Rubiales y Jorge Vilda.

Los cambios posteriores no hicieron que la defensa cambiara de parecer. Algo que sí que hicieron tanto Patri Guijarro como Claudia Pina. Era la única de Las 15 que seguía sin ser seleccionable. De hecho, en la primera convocatoria de Tomé, fue llamada a filas, se presentó en la concentración de Oliva y la abandonó horas después. Hasta este viernes, en el que se ha oficializado su regreso.

¿Qué ha cambiado en ambos casos? Sonia Bermúdez ha revelado que se ha trabajado mucho desde la Federación para conseguir que las dos volvieran. Especialmente con Mapi León. Sin embargo, no ha entrado en más detalles que revelar sendas conversaciones con las jugadoras. Ese diálogo que Tomé no tuvo, sí que lo ha tenido la nueva seleccionadora para conseguir acercar posturas con ellas. También influye el hecho de que haya sido compañera de las dos durante su etapa como futbolista.

Montse Tomé acabó con los egos

La anterior seleccionadora, Montse Tomé, comenzó discutida y nunca consiguió quitarse la sombra del pasado de encima. Ni siquiera mejorar el fútbol de España, ganar la Liga de Naciones, conseguir la histórica clasificación para los Juegos Olímpicos y llegar a la final de la Eurocopa fueron méritos suficientes para darle continuidad en el banquillo. Durante sus últimos meses, logró estabilizar a un grupo en el que la normalidad no había existido en años.

Los egos pasaron a un lado en pro del rendimiento de la Selección. Todo el mundo aceptaba su rol, fuese el que fuese, y así lo hacían saber durante la estancia de España en Suiza en el mes de julio. Sus medidas fueron efectivas, con la única mancha de perder el título de la Eurocopa en una fatídica tanda de penaltis, pero antes había logrado certificar también la clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones, en las que ahora se estrenará Bermúdez en busca de reeditar el título.

Vuelve la vieja guardia a la Selección

La labor de Sonia Bermúdez no será sencilla, ya no sólo por la enorme exigencia que tiene un cargo en el que la anterior seleccionadora fue despedida tras ser subcampeona de Europa. Cuenta con las mejores jugadoras del mundo, incluyendo en ese pack a Mapi León y Jenni Hermoso. Calidad hay más que de sobra, pero tendrá que torear a los viejos problemas del equipo.

La gestión del grupo será fundamental para el éxito de un equipo que sabe jugar mejor que nadie al fútbol, pero que detona a la más mínima grieta. El riesgo a que se altere el orden en el vestuario es evidente, aunque Bermúdez ha tratado de restarle importancia, señalando que lo que las hará entrar en el once o no serán «los detalles» que vea en los entrenamientos.