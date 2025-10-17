Bombazo: Mapi León y Jenni Hermoso vuelven con España en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez

Mapi León y Jenni Hermoso son las principales novedades en la lista de España para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia. La de Carabanchel regresa con la Selección un año después de su última convocatoria y lo hace en la que es la primera que ofrece la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. Aunque la gran sorpresa está en la central del Barcelona, que vuelve tras tres años ausente, después de renunciar en 2022. Además de su presencia, destacan las ausencias de Athenea del Castillo y Alba Redondo, por decisión técnica, y de Patri Guijarro, que estará de baja tres meses.

La seleccionadora ya dejó claro en su presentación que iba a empezar «de cero» con todas las jugadoras. Mientras que Tomé tenía sentenciadas a futbolistas como Hermoso o Misa y tampoco contaba, por petición propia, con Mapi León, con Sonia Bermúdez esto cambiaba. No había puertas cerradas a ninguna futbolista, independientemente de que las anteriormente citadas estaban vetadas por los problemas generados en las concentraciones, según deslizaba la entonces entrenadora de la Selección.

El capítulo de ausencias es casi más destacado que el de regresos. Athenea del Castillo, una de las mejores de la Eurocopa, no ha sido llamada por Sonia Bermúdez. La jugadora del Real Madrid ha perdido la titularidad en el conjunto blanco pero es una garantía de gol con España. Tampoco está Alba Redondo, que viene de sobresalir ante Roma y PSG.

Además, Sullastres desaparece de los planes en portería y entra Astralaga, mientras que Leila Ouahabi tampoco está en defensa. En ataque, además de las dos madridistas, se queda fuera Lucía García, del Monterrey mexicano, que era fija con Tomé.

Entre las novedades, más allá de Jenni y Mapi, aparecen Lucía Corrales en defensa, Clara Serrajordi en el centro del campo y Eva Navarro en el ataque. En este último caso, la jugadora del Real Madrid ha cuajado un gran inicio de curso que le ha devuelto a la Selección, donde ya estuvo la pasada campaña aunque se quedó finalmente sin opciones de Eurocopa.

Bermúdez debutará en el banquillo de España el próximo viernes, cuando se mida a Suecia en la ida de semifinales de la Liga de Naciones en Málaga y lo hará con un núcleo de futbolistas similar al de la Eurocopa, pero en la que se nota su toque personal.

Convocatoria de España