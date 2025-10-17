Mapi León regresa a la convocatoria de España tres años después. La jugadora del FC Barcelona es uno de los bombazos de la primera lista de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora, junto con la vuelta de Jenni Hermoso. Mapi renunció a ir en 2022, un año antes de disputarse el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que coronaría a España como campeona, por desavenencias con Jorge Vilda.

La central azulgrana era la última prácticamente de aquel bloque de 15 jugadoras que habían renunciado en septiembre de 2022 a acudir a la selección hasta que no hubiese cambios estructurales. Mapi León fue una de las 15 futbolistas que informaron de su decisión de renunciar a entrar en una de las convocatorias de la selección española por desavenencias con Jorge Vilda.

Al ya ex seleccionador nacional no le tembló el pulso ante el desafío de las jugadoras y continuó adelante con otras futbolistas de su confianza que sí quisieran venir a las convocatorias y representar a su país. Y la apuesta le salió a pedir de boca, porque España ganó el Mundial por primera vez en su historia. Mapi regresó a la primera lista de Montse Tomé, pero, tras la larga reunión que se alargó hasta casi el amanecer en la localidad valenciana de Oliva, finalmente abandonó aquella concentración junto a Patri Guijarro y dijo que no volvería hasta que cambiaran las cosas en la RFEF.

Desde entonces, la seleccionadora no la volvió a llamar. Patri y Mapi fueron las únicas que no aceptaron las condiciones y abandonaron la concentración. En el caso de la centrocampista, ausente de esta lista por lesión, volvió al combinado nacional a mediados de 2024 para disputar los Juegos Olímpicos. La aragonesa, por su parte, retorna con la nueva seleccionadora tres años después.

Mapi León no juega desde 2022

León jugó por última vez con España en los cuartos de final de la Eurocopa de Inglaterra de 2022 (entró en la lista de septiembre de Jorge Vilda para los partidos ante Ucrania y Hungría, pero se tuvo que dar de baja por problemas físicos) y se ha mantenido firme en su posición hasta la llegada de Sonia Bermúdez, lo que le hizo perderse el Mundial de 2023, los Juegos Olímpicos de París de 2024 y la Eurocopa de Suiza del pasado verano.

Tres años después, Mapi León vuelve a la selección española y lo hace unos meses después de aquella agresión sexual a Daniela Caracas, que fue minimizada por el propio Barcelona. La central fue sancionada con dos partidos por tocar los genitales a la jugadora del Espanyol.

Ante la ausencia de Patri Guijarro, Laia Aleixandri ha sido convocada como centrocampista y eso ha hecho que se quedara libre un hueco en el eje de la defensa que ha ocupado Mapi León. Una jugadora que acudió a la Eurocopa como aficionada para apoyar a Noruega y no a España, ya que allí jugaba su pareja Ingrid Engen.