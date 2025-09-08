El TAD desestima el recurso del Barcelona y ratifica el tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas

Han pasado siete meses desde que el fútbol femenino se vio envuelto en una tremenda polémica después del tocamiento de Mapi León a Daniela Carcas en el derbi catalán entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol. Una imagen que desató una tormenta que acabó con la jugadora culé sancionada con dos partidos sin jugar. La sentencia que intentó tumbar Joan Laporta, pero que ha recibido finalmente el tortazo del TAD manteniendo el castigo.

Después de cinco meses de espera, el Tribunal Administrativo del Deporte ha puesto fin al último recurso que le quedaba bajo la manga. Una vez le llegó la resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 2 de abril, donde aplicó el artículo 129 de su propio reglamento, el Barça presentó una alegación ante el Comité de Apelación que fue desestimada ocho días después. Resultado que obligó a Mapi León a tener que cumplir sus dos partidos en la grada la temporada pasada.

Casi cinco meses después, la última entidad deportiva ratificó el tocamiento a la futbolista perica presentando un documento explicando las razones del desistimiento. La principal razón, tras el visionado de las imágenes, es que dicha acción «no puede considerarse como una acción fortuita dentro del juego, lo que se convierte en un movimiento intencionado cuando el juego estaba detenido y en una zona del cuerpo que convierte dicho contacto en una conducta contraria al buen orden deportivo», según pudo afirmar Mundo Deportivo.

Un argumento que se refuerza en el último párrafo, donde concluyen que «no hay duda de la culpabilidad de la conducta y que se ha producido en una zona del cuerpo comprometida, independientemente de cómo lo llamen ‘zona genital’, ‘entrepierna’, u otras sinónimas como ‘región inguinal’, ‘región púbica’ o ‘área pélvica’».

Así fue el comunicado de Mapi León tras su tocamiento a Daniela Caracas

«Yo, Maria Pilar León Cebrian, en relación a lo sucedido el pasado domingo en el partido disputado contra el RCD Espanyol y la polémica generada en redes sociales, me veo en la obligación de expresar lo siguiente:

– En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna, diciéndole como reacción a dicho encontronazo: «Qué te pasa». NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia.

– En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca.

– Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo.

Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas».