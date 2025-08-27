Jorge Vilda atiza a las rebeldes de la selección: «Se han deslizado cosas que pueden hacer daño»

Jorge Vilda fue parte importante de la consecución del primer Mundial de la historia de la selección española de fútbol femenino. Casi dos años después de su abrupto despido relató los momentos más duros durante la polémica con el beso entre Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española, y la jugadora Jenni Hermoso y posteriormente durante el juicio en el que actuó como testigo directo.

Vilda, que dirige la selección femenina de Marruecos desde octubre de 2023, atizó a las rebeldes de España que deslizaron «cosas que pueden hacer daño», especialmente a su familia, por los que más sufrió en aquellos meses. «Es duro cuando se deslizaban esas cosas en la prensa o hablaban en redes. Mi mujer también tiene amigas, compañeras de trabajo, mis hijos van al colegio…»

«Creo que nunca se ha sido claro, que se han deslizado cosas que pueden hacer daño y que luego la gente ha podido interpretar», añadió Vilda. Además, el ex seleccionador de España desveló mensajes de algunas de las jugadoras a las que entrenó y llevó a ser campeonas del mundo en Australia: «Alguna me ha mandado algún mensaje en estos dos años. También de apoyo durante el juicio. La gente sabe que es un momento difícil de tu vida».

🚨 JORGE VILDA rompe su SILENCIO en EL CAFELITO: 🏆 «Alguna JUGADORA de la selección campeona me mandó mensajes de APOYO durante el JUICIO». ¡Episodio completo con @jpedrerol este jueves a las 15:30h! pic.twitter.com/se4xFuGu3p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2025

Vilda y el cariño de la gente

«Una cosa es lo que se publica y otra lo que yo he sentido por la calle durante el conflicto. Sentía muchísimo apoyo y después del Mundial, apoyo, cariño, fotos, abrazos, que sigue habiendo», aclaró Vilda en un adelanto de su entrevista con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’ de El Chiringuito de Jugones. El actual seleccionador de Marruecos, pese a todo lo ocurrido, sigue recordando aquellos gloriosos días con cariño en los que llevó a la selección a su primer título mundial en la final frente a Inglaterra con gol de Olga Carmona.