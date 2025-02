Jorge Vilda, ex seleccionador español de fútbol femenino, ha declarado como acusado de coacciones en el caso del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y ha reconocido que habló con el hermano de la futbolista internacional española por «voluntad propia» y no por directriz del ex presidente de la RFEF. Vilda también ha afirmado que Rafael Hermoso tildó de «anecdótico» y de algo «sin importancia» el beso, si bien reconoce que no habló con Jennifer en las horas posteriores y que «quizá tenía que haberla preguntado» por su estado.

Vilda ha comparecido ante el juez Fernández-Prieto y respondido a las preguntas de la fiscal Marta Durántez como el primero de los acusados que restaban por declarar en la jornada de este miércoles, después de que Luis Rubiales se expusiera el martes. El ex seleccionador niega coacciones a Jenni Hermoso y asegura que habló con el hermano de la futbolista y con un amigo de ella, Victoriano Martín, en una conversación breve y en la que restaron importancia a lo sucedido.

«No, en ningún caso», ha negado Vilda a la pregunta de la Fiscalía en la que se cuestiona que fuera Luis Rubiales el que le instó a hablar con la familia de Jenni Hermoso en el avión de vuelta a España. «Creo que en alguna declaración se ha podido confundir porque siempre fue voluntad propia y viene de una reflexión que yo estaba teniendo en el asiento por la relevancia en torno al beso sobre todo a nivel mediático. Me empecé a preocupar porque se le estaba dando mucha más importancia a esto y restándole importancia a lo que habíamos conseguido», ha añadido.

«Yo le dije si podíamos buscar una fórmula para normalizar la situación y que se hablara de lo importante que era el campeonato y el buen rendimiento», ha admitido Jorge Vilda de su conversación con el hermano de Hermoso, al que también le deslizó «salir y hablar o hacer algún tipo de comunicación». Sin embargo, el ex seleccionador de fútbol femenino declara que «es falso» que el Rafael Hermoso le resaltara que Jenni no quería comparecer. «Me dijo que iba a hablar con ella».

Además, Vilda ha destacado que «en ningún caso» le habló de Rubiales, sobre la conversación con el hermano de Jenni Hermoso y con el amigo de la misma, en el avión de la RFEF de vuelta a España tras la conquista del Mundial de fútbol femenino.

Vilda y su charla con el hermano de Jenni

Jorge Vilda ha descrito en su declaración la conversación que mantuvo con el hermano de Jenni Hermoso, Rafael Hermoso, en el avión, afirmando que es una charla «de no más de cinco minutos», en la que primero hablaron un poco de fútbol. «Después yo le pregunto si habían visto lo del beso y qué le parecía», admite Vilda, quien subraya que el hermano de Hermoso «lo tilda de ‘anecdótico’» y de «algo sin importancia». «Hasta ese momento, todo lo que habíamos vivido allí y todo lo que habíamos recibido de todo el mundo, esa era la impotancia que se le daba», completa el ex seleccionador de fútbol en referencia al beso.

Vilda también sostiene que se enteró por comentarios en la celebración del beso de Rubiales a Hermoso y que entonces no se preocupó demasiado porque su prioridad era el estado de salud de su hija a la que «se llevó un ambulancia». El entrenador sí ha querido destacar que en el festejo en el césped «nadie le daba la mayor importancia» y que hasta entonces había percibido un ambiente de «celebración, alegría y jolgorio».