Autozasca de Irene Montero: tacha de violador a Rubiales mientras calla con la agresión de Mapi León

Irene Montero tacha de violador al ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, después de su declaración ante el juez mientras se mantiene en silencio tras el tocamiento de la jugadora del Barcelona Mapi León a Daniela Caracas en un partido el pasado fin de semana. La eurodiputada de Podemos ha publicado en su cuenta oficial de X un mensaje en el que afirma que la declaración de Rubiales es un «manual de la cultura de la violación» y destaca que la «‘falta de control’ de un hombre» no puede «minimizar una agresión sexual».

Utilizando uno de los vídeos de la declaración como acusado de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional, Irene Montero ha resaltado en su mensaje que «estés o no emocionado, seas o no impulsivo, ocupes o no un rol institucional, sin consentimiento es agresión». En una nueva demostración de su feminismo radical, Montero habla de que «la ‘falta de control’ de un hombre» no puede servir para «minimizar, negar o normalizar una agresión sexual». En cambio, no menciona en ningún momento, ni en ese mensaje ni en otro, lo sucedido con Mapi León y Daniela Caracas.

«Esta declaración es un manual de la cultura de la violación», escribe Montero como parte de su autozasca, que los usuarios de X no han dudado en criticar, recordando a la que fuera ministra de Igualdad la agresión de Mapi León, ante la que ha decidido no pronunciarse por el momento. La futbolista del Barcelona tocó los genitales de una rival en el partido que midió a su club con el Espanyol el pasado domingo, pero dos días después y a pesar de que el vídeo circula constantemente por los medios de comunicación y las redes sociales, Irene Montero no ha reparado en nada suficiente como para denunciar públicamente.

Estés o no emocionado, seas o no impulsivo, ocupes o no un rol institucional, sin consentimiento es agresión. La “falta de control” de un hombre no sirve para minimizar, negar o normalizar una agresión sexual. Esta declaración es un manual de la cultura de la violación https://t.co/sdwJTPC1mx — Irene Montero (@IreneMontero) February 11, 2025

Montero rabia con Luis Rubiales

Dentro de la publicación de Irene Montero en redes sociales se incluye un vídeo con un fragmento de la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional. En él, el ex presidente de la RFEF reconoce su fallo. «Yo me equivoqué porque estoy en una posición y metí la pata», ha declarado el que fuera mandatario federativo, quien añade que se comportó «como un deportista que celebra su éxito» y que tenía que haber tenido un «papel más institucional». Todo ello parece haber molestado a la eurodiputada podemita, que no ha dejado pasar la ocasión para criticar las palabras de Rubiales mientras sí evita hablar del episodio de Mapi León.

Rubiales también ha declarado ante el juez Fernández-Prieto que el beso a Jenni Hermoso fue consensuado «Le pregunté ‘¿puedo darte un besito?’ y me dijo ‘vale’». «Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté», ha explicado el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en su comparecencia como acusado en la Audiencia Nacional este martes.