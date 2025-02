Irene Montero se queda muda tras la agresión sexual de Mapi León a Daniela Caracas

La eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, se permite dar lecciones de feminismo y suele aprovechar cualquier tema noticioso o viral que favorezca a su discurso para demonizar a los hombres. Sin ir más lejos, con el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso que precisamente ahora está siendo juzgado, no paró de dar declaraciones y publicar mensajes en redes sociales en contra del por aquel entonces presidente de la RFEF. Sin embargo, hace casi 24 ahoras que salieron a la luz unas imágenes de Mapi León agrediendo sexualmente a una rival en un partido e Irene Montero parece haberse quededado muda, porque no se ha pronunciado al respecto.

La cosa no queda ahí. Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno han vuelto a quedar retratados este lunes una vez más. Ni el presidente del Ejecutivo ni ningún miembro de su partido han reaccionado ni condenado públicamente la agresión sexual cometida por parte de Mapi León, jugadora del Barcelona, a Daniela Caracas del Espanyol en el derbi catalán del pasado de semana. Parecen que desde el PSOE y la extrema izquierda se han puesto de acuerdo para que ningún político manifieste su parecer en relación al escándalo que ha sacudido al mundo del fútbol femenino por lo ocurrido, y sorprende mucho cuando todos ellos suelen ser muy activos en redes sociales con este tipo de asuntos.

Volviendo a Irene Montero, todavía llama más la atención su silencio sepulcral después de que una mujer como Mapi León tocara los genitales a una rival sobre el terreno de juego. La política de Podemos siempre se encargó de repartir carnés de feminismo y de señalar cualquier supuesta agresión contra alguna mujer en esferas públicas como puede ser el deporte, pero esta vez, curiosamente, no ha considerado oportuno pronunciarse.

Irene Montero no habla de Mapi León

Con la ley en la mano, Daniela Caracas podría haber sufrido un caso de abuso sexual por parte de Mapi León, jugadora del Barcelona, así podría denunciarse en los próximos días. El Espanyol salió en defensa de su futbolista con un duro comunicado en el que pone a disposición de la colombiana sus servicios jurídicos.

Fue en un saque de esquina cuando se produjo una escena que ha incendiado e indignado a las redes y que se está viralizando con rapidez. Mientras Mapi León intentaba disputar el balón con Daniela Caracas, se vio cómo la jugadora azulgrana tocaba sus genitales y aparentemente le decía algo sobre sus partes íntimas. El Espanyol ha mostrado su indignación por lo sucedido e irá hasta el final: «Desde el RCD Espanyol de Barcelona, queremos mostrar nuestro total descontento y condena a unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, durante el derbi disputado en la CE Dani Jarque entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona. Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida».

«En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo». Por su parte, Mapi León lo niega todo: «En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna».