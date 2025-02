Juicio a Luis Rubiales: a qué hora declara, dónde ver, de qué se le acusa y cuántos años pide la Fiscalía

Este miércoles 12 de febrero será el turno de Luis Rubiales en el juicio contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el presunto beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino 2023. Al ex dirigente se le acusa de dos delitos de presunta agresión sexual y coacciones, por los que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel. Durante la última semana de este juicio también declararán como imputados Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la Federación. Todos ellos están imputados por un presunto delito de coacciones.

El juicio contra Luis Rubiales encara su semana final después de que días atrás haya declarado la mayoría de testigos de un caso que está en el foco de la noticia. A partir de este miércoles será el turno de los acusados, por lo que se espera que a primera hora de este 12 de febrero declare Luis Rubiales, principal protagonista del caso y para el que se pide una mayor pena de prisión de dos años y medio de cárcel por presunto delito de agresión sexual y coacciones. Para el resto de imputados se ha solicitado una condena de un año y seis meses por presuntas coacciones a la futbolista y su entorno después del beso.

Este juicio contra Luis Rubiales se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y durante la pasada semana declararon personalidades como Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Misa Rodríguez, Laia Codina, Luis de la Fuente, el hermano de Jenni Hermoso o Pablo García Cuervo, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Cuándo declara Luis Rubiales: fecha y a qué hora

La declaración de Luis Rubiales está programada para este miércoles 12 de febrero. Una vez que hayan declarado ante el juez los casi 30 testigos del caso, será el turno de los acusados, entre los que está el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Así que se espera que preste declaración durante la mañana de este miércoles. Esta declaración será uno de los actos más importantes en el marco de un juicio en el que hay 100 periodistas acreditados de 70 medios de ocho países diferentes.

Dónde ver el Juicio de Rubiales

El juicio de Luis Rubiales lo puedes seguir en vídeo en vivo y en directo en el streaming que ofrecemos en OKDIARIO. También puedes seguir a través de este periódico el directo donde te estamos contando desde la semana pasada lo que está pasando en uno de los juicios más mediáticos de los últimos meses.

¿De qué está acusado Luis Rubiales y cuántos años pide la Fiscalía?

Luis Rubiales está acusado de dos delitos: presunta agresión sexual y coacciones. La Fiscalía pide por el primero de ellos un año de cárcel y por el segundo un año y medio. En total se ha solicitado dos años y seis meses de prisión para el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para el que también se pide la prohibición de acercarse a Jenni Hermoso a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante ocho años. También se ha reclamado una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Quiénes están acusados en el juicio de Luis Rubiales

En el juicio contra Luis Rubiales también están imputados por presunto delito de coacciones Albert Luque, ex director deportivo de la selección masculina; Jorge Vilda, ex seleccionador femenino; y Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la Federación. Para ellos se ha pedido una condena de un año y seis meses de cárcel por presunto delito de coacciones y además también se les ha reclamado el pago de una indemnización de 50.000 a pagar entre todos.