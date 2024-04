Albert Luque, hasta hace dos semanas director deportivo de la Federación Española de Fútbol, ha mandado una carta a la RFEF en la que expresa su «disconformidad» con la decisión de apartarle de su cargo. La Federación, todavía con Pedro Rocha como presidente, apartó a Luque tras la petición de cárcel de la Fiscalía por presunto delito de coacción en el caso de Luis Rubiales y el beso a Jenni Hermoso.

En su carta, Luque asegura que «no he incurrido en ningún hecho ilícito, ni durante el desempeño de mis actividades profesionales ni privadas» y que «no he incurrido en falta laboral que merezca la adopción de una medida tomada por parte de la RFEF como la que me han comunicado».

Pese a su disconformidad, Albert Luque, que entró en la Federación en la época de Luis Rubiales, asegura que no impugnará esta medida de la Federación para garantizar la estabilidad de la selección masculina absoluta de fútbol que en los próximos meses afronta una competición de tal importancia como una Eurocopa».

El que fuera director deportivo de la RFEF expresa también que «no es mi intención interferir en ningún modo en el desempeño deportivo de cara a los próximos retos ni generar más inestabilidad para la Federación». Se refiere al proceso electoral que ya se ha abierto en la RFEF y que tendrá sus elecciones el próximo 6 de mayo.

Pedro Rocha dimitió el pasado miércoles como presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol y convocó elecciones. Por el momento, el presidente de la RFEF es Rafael del Amo, que está al frente de la Comisión Gestora en este período electoral.

Carta íntegra de Albert Luque a la Federación

Al Departamento de Organización y Personas,

Me refiero a su comunicación del pasado día 28 de abril de 2024, en la que me comunican que quedo suspendido de empleo e inhabilitado de mis funciones profesionales “mientras se depuran las consecuencias de índole profesional” derivadas del escrito de acusación por coacciones emitido por la Fiscalía.

Por medio del presente quiero trasladarles mi disconformidad con una suspensión de empleo que afecta a mi persona, por entender que no he incurrido en ningún hecho ilícito, ni durante el desempeño de mis actividades profesionales ni privadas. No he incurrido en falta laboral que merezca la adopción de una medida tomada por parte de la RFEF como la que me han comunicado.

No obstante lo anterior, considerando la necesidad de garantizar la estabilidad de la selección masculina absoluta de fútbol que en los próximos meses afronta una competición de tal importancia como una Eurocopa, he decidido no impugnar tal medida a pesar de mi disconformidad.

Desde mi puesto de director de la selección he tratado siempre de transmitir mi compromiso y máxima colaboración para ayudar a alcanzar las más altas cotas deportivas y, desde luego, no es mi intención interferir en ningún modo en el desempeño deportivo de cara a los próximos retos ni generar más inestabilidad para la Federación.

Sin otro particular,

Albert Luque Martos