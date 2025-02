Rubiales renuncia a que sus hijas declaren en el juicio por el beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales ha anunciado este miércoles a través de su defensa que renuncia a que sus dos hijas declaren en calidad de testigos en el juicio por el beso a Jenni Hermoso. La abogada del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Olga Tubau, ha pedido al juez José Manuel Fernández-Prieto que tuviera por renunciada esta doble testifical.

Tras la petición, el juez Fernández-Prieto ha dado por renunciadas las declaraciones de Ana y Lucía Rubiales, que estaban previstas por vídeollamada, y plantea una modificación del calendario de testigos en esta vista oral sobre el caso del beso del que fuera máximo mandatario de la RFEF a la futbolista de la selección española de fútbol Jennifer Hermoso y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora.

En esta vista oral también se sientan en el banquillo, como acusados, el ex seleccionador español de fútbol femenino Jorge Vilda, el ex directivo Albert Luque y el ex responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, para los que la Fiscalía pide una condena de un año y seis meses de cárcel por un delito de coacciones. En los días previos han declarado en calidad de testigos el actual seleccionador español masculino Luis de la Fuente, el ex director de comunicación Pablo García Cuervo y el ex director de integridad y ex vicesecretario general de la RFEF, Miguel García Caba.

Este miércoles declaran el hermano de Jenni Hermoso, Rafael Hermoso, y la futbolista del Real Madrid y de la selección española, Maria Isabel Rodríguez, Misa. También se sientan el ex jefe de gabinete de Luis Rubiales, José María Timón, el ex presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino Rafael del Amo, y Victoriano Martín, que habría presenciado una conversación entre Vilda y el hermano de Jennifer.

Tercera jornada del ‘caso Rubiales’

El pasado lunes 2 de febrero dio comienzo el juicio por el beso de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración posterior a la final del Mundial de fútbol femenino de de Australia y Nueva Zelanda, en el que España acabó llevándose el título. El proceso judicial tiene lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, lugar elegido por su mayor capacidad dada la atención mediática que ha suscitado este caso.

En un principio, la defensa de Luis Rubiales solicitó la comparecencia en calidad de testigos de las dos hijas del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ana y Lucía. Sin embargo, este miércoles se ha dado a conocer la renuncia a la declaración, aceptada por el juez Fernández-Prieto, que plantea una modificación del calendario de testigos debido a esta actualización.

Por el momento, además de la declaración de Jenni Hermoso, lo más destacado ha sido la comparecencia del ex director de comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo, quien definió a Hermoso como una persona «manipulable» e «influenciable», y sobre todo de Luis de la Fuente, a quien Marta Durántez, la fiscal encargada del caso Rubiales, acusó el martes de «falso testimonio», algo que el juez Fernández-Prieto le obligó a retirar diciéndole que «pretende que en el juicio se le ponga un foco sobre este chico para que diga lo que usted quiere».