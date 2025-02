La primera testigo que cargó ayer contra Rubiales le mandó un whatsapp de apoyo a las 72 horas del beso

Un mensaje de WhatsApp evidencia un notable cambio de postura por parte de Ana Álvarez, ex directora de fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con respecto a Luis Rubiales y la polémica del beso a Jenni Hermoso. El mensaje de Álvarez, que desvela OKDIARIO en exclusiva y que está fechado el 23 de agosto de 2023, reza: «Todo mi apoyo al Presidente» y elogia su gestión del fútbol femenino español. Es un respaldo que contrasta significativamente con su testimonio judicial contra Rubiales de este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional.

La declaración de Álvarez ante el juez José Manuel Fernández-Prieto ha destapado los entresijos del polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso y los días posteriores. Según su testimonio, recibió una «orden» directa del entonces presidente de la RFEF para gestionar la publicación de un comunicado que intentaría minimizar el incidente. «En un momento determinado, en primera persona sí que recibo la orden del presidente de que hable con el director de Comunicación, porque hay que hablar con Jenni para sacar un comunicado», explicó Álvarez ante el juez. Ha cargado entre líneas contra Rubiales diciendo que le lanzó «una reprimenda» por no hacer las cosas con él le había pedido.

Además, la ex directora describió el estado emocional de Hermoso durante su encuentro con ella tras la final: «Estaba preocupada porque no le gustaba la situación y estaba incómoda». Según su testimonio, intentó tranquilizar a la jugadora recordándole que «era campeona del mundo y que no hiciera nada que no quisiera hacer», subrayando que Hermoso «era dueña de sus actos y de sus decisiones». Así, Álvarez se inclina hacia la postura que favorece a la delantera y no a Rubiales.

Los detalles de su declaración revelan la compleja cadena de acontecimientos que se desarrolló en las horas posteriores al incidente. Álvarez describió cómo el entonces director de Comunicación, Pablo García Cuervo, le envió al teléfono «el texto textual, tal cual, y entrecomillado, de lo que se desea que se les diga», aunque ella decidió no involucrarse al considerar que no era su «responsabilidad» directa. La defensa de Rubiales apunta a que ese comunicado se elaboró con las declaraciones de la futbolista en la cadena COPE.

Uno de los momentos más significativos del testimonio de Álvarez fue la descripción de una conversación privada con Hermoso en la parte trasera del avión que trasladaba al equipo tras su victoria en el Mundial de Australia a España. «Jenni vino a hablar conmigo y la noté agitada y preocupada porque había estado hablando con el presidente y le había pedido hacer un video para quitarle hierro al asunto de lo sucedido», ha relatado Álvarez, añadiendo que Hermoso «le había dicho que no, que no quería hacerlo».

Apoyo vía WhatsApp

Tras esos contactos con Jenni Hermoso la todavía empleada de la Federación salió en defensa públicamente de Rubiales. Las declaraciones en sede judicial contrastan llamativamente con el mensaje de WhatsApp que Álvarez envió al grupo «Interdepartamental RFEF», donde expresaba: «Todo mi apoyo al Presidente, por el proyecto que está liderando y que está llevando al fútbol femenino español a ser uno de los referentes mundiales y un ejemplo para el resto del deporte femenino español». Este mensaje, acompañado de emoticonos de brazos fuertes, denota un respaldo total e inequívoco a la gestión de Rubiales en un momento crítico.

Jenni Hermoso ha apoyado parte del testimonio de Álvarez, aunque añadiendo detalles sobre su conversación en el avión. Según la jugadora, Álvarez le advirtió: «Jenni, es que yo no sé nada, a mí me están dejando fuera, no me han contado nada. No me han contado lo que está pasando ni lo que están hablando y yo te digo que no lo hagas porque esta gente va así y van a intentar ir a envolver la situación para que supuestamente salga que no ha pasado nada».

El giro en la postura de Álvarez pasa del apoyo inicial documentado en WhatsApp hasta su posterior testimonio crítico este lunes. El caso continúa estas dos semanas desarrollándose mientras más testigos y acusados comparecen ante el juez. En la misma línea, la inmensa mayoría de medios de comunicación restaron importancia al beso. No obstante, los partidos de izquierda –entre ellos el de Íñigo Errejón– con el pasar de los días organizaron manifestaciones contra Rubiales por el pico.