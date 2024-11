Yolanda Díaz se manifestó por el beso de Rubiales conociendo ya la primera denuncia contra Errejón

La vicepresidenta del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, se manifestó por el beso de Luis Rubiales conociendo ya la primera denuncia contra Iñigo Errejón por agresión sexual. El pasado agosto de 2023, la Comisión 8-M reunió a cerca de un millar de personas en Madrid para condenar la actuación del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la jugadora Jenni Hermoso. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, no dudó en capitalizar el caso y fotografiarse junto a las pancartas de: «Sólo sí es sí», «Jenni yo sí te creo» o «Contigo Jenni, se acabó».

La vicepresidenta del Gobierno ya conocía los presuntos abusos de Errejón cuando se estaba manifestando, porque ella misma reconoció el lunes que su equipo le avisó de la primera denuncia anónima en redes sociales contra el que fuera portavoz de Sumar, en plena campaña electoral del 23-J, sólo dos meses antes de la manifestación contra Rubiales.

Díaz aseguró esta semana que la presunta «agresión sexual» se comentó internamente entre Sumar, Podemos y Más Madrid, pero que no actuaron porque la supuesta investigación abierta por el partido madrileño se cerró y desapareció el tuit de la chica de Castellón denunciando tocamientos no consentidos del ex diputado de Sumar en junio de 2023.

Más concretamente, Díaz comentó que Podemos le informó el año pasado de una agresión sexual del político en un festival de música. Es decir, la formación morada también lo sabía dos meses antes de salir a la calle para protestar por el beso de Rubiales a la capitana de la selección femenina tras proclamarse campeonas del mundo.

En junio de 2023, la dirigente de Sumar no consideró que fuera lo suficiente importante este tuit para seguir investigando a Errejón, pero no dudó en salir a protestar al centro de Madrid y en arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusó de ir «lento» a la hora de tomar medidas contra el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol.

Con un guión muy distinto al mantenido hasta ahora con Errejón, para Yolanda Díaz la polémica con Rubiales demostraba que «la federación está plagada de un machismo profundamente estructural», y exigió la completa renovación de sus órganos de gobierno. Ahora, con la dimisión de Errejón, le parece suficiente.

Además, la coalición de Yolanda Díaz, también pidió que la actual junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol se disolviera, por incumplir los criterios de paridad establecidos en la Ley 39/2022 del Deporte.

A la manifestación contra Rubiales convocada por la Comisión 8-M, también acudieron la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero, y la diputada de Podemos Lilith Verstrynge. El PSOE estuvo representado por la ministra Pilar Alegría y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, se posicionó en la balanza a favor del PSOE en el caso de Jenny Hermoso. Montero dijo que «el Gobierno tenía la obligación de actuar con contundencia», cosa para la que «hay unos tiempos y unos trámites».

Podemos además aprovechó el caso Rubiales para reivindicar la Ley del sólo sí es sí, que ya ha provocado rebajas de pena para 1.200 agresores sexuales y ha excarcelado a más de un centenar, según los últimos datos oficiales facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).